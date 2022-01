Verkehrsberuhigungals Chance sehen

Speyer. Die geplante Erweiterung der Fußgängerzone über den Postplatz hinaus in die Gilgenstraße hinein macht Speyer und das Speyerer Innenstadterlebnis attraktiver und entspannter. Das meinen zumindest die Grünen laut einer Pressemitteilung. Die heutige Situation in der Gilgenstraße sei das Erbe verfehlter Stadtplanung und Verkehrspolitik zugunsten des Autos. „Besucher der Speyerer Innenstadt, die von der Hauptstraße kommen, drehen beim Anblick des chaotischen Verkehrsaufkommens dort einfach wieder um und gehen zurück in Richtung Dom, ohne die attraktiven Geschäfte der Gilgenstraße zu beachten. Das soll sich mit der geplanten Maßnahme ändern“, sagt Hannah Heller, die Fraktionsvorsitzende im Stadtrat.

Der neue Nahverkehrsplan bringe entsprechende Anforderungen mit sich. Hinter dicht getakteten Bussen würden sich Autos stärker stauen als es heute schon der Fall sei. Auch die Belieferung des Einzelhandels werde einfacher, wenn der sich stauende Durchgangsverkehr der Vergangenheit angehöre. Das stärkste Argument aus Sicht der Grünen sei aber der Klima- und Gesundheitsschutz. Nachhaltige Mobilität sorge für Verkehrssicherheit, weniger Lärmbelastung, saubere Luft und mehr Bewegungsfreiheit. Menschen fürs Radfahren, zum Laufen oder Busfahren zu ermuntern, sei nur möglich, wenn diese Fortbewegungsarten angenehmer würden.

In der Gilgenstraße verweile momentan niemand gerne. Notwendig sei aber ein Parkleitsystem, das Besucher direkt zu den verfügbaren Parkhäusern und -plätzen bringe, von denen sie bequem in den Shuttle umsteigen könnten. Gleichzeitig brauche es eine Kampagne, die dazu auffordere, die Umgehungsstraßen stärker zu nutzen. Dies wirke einer Mehrbelastung der Schützenstraße sowie Oberer und Unterer Langgasse durch Ausweichverkehr entgegen, so die Grünen weiter.

Handel mit ins Boot holen

„Chillen im öffentlichen Raum“ mache nur ohne lärmenden und gefährlichen Autoverkehr Spaß. Davon profitierten dann auch die Einzelhändler. Radfahrer und Flanierende kauften übers Jahr gerechnet deutlich mehr als Autofahrer. Mit dieser Überzeugung wollen die Grünen auch den Einzelhandel mit ins Boot holen.

In den ersten beiden Februarwochen starten sie eine Umfrage mit Kunden und Passanten in der Gilgenstraße. Dabei wollen Sie herausfinden, wie sich deren Einkaufsverhalten mit einer Verkehrsberuhigung entwickeln wird. Wer mitmachen will, kann sich gerne melden unter der Mailadresse ag-verkehr@gruene-speyer.de. zg