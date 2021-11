Verkehrschaos wegen Halloween im Holiday Park Haßloch

Haßloch. Der Holiday Park in Haßloch erfreute sich an Halloween einer sehr hohen Anzahl von Besuchern. Dies führte bereits gegen 17 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch mehrere hundert Fahrzeuge, wobei es zu langen Wartezeiten der Verkehrsteilnehmer und Rückstau auf die B 39 kam. Die Polizei und Mitarbeiter des Parks mussten zur Entzerrung umfängliche verkehrslenkende Maßnahmen ergreifen. Auch im Abreiseverkehr gegen 22 Uhr kam es wieder zu langen Wartezeiten der Besucher auf dem Parkplatzgelände, wofür einige Gäste nicht das notwendige Nervenkostüm im Gepäck hatten. Dies führte zu mehreren polizeilichen Einsätzen aufgrund Beleidigung, Bedrohung, Verkehrsunfall. Zum Teil wurde die Wartezeit auch unnötigerweise durch mehrere Gäste verursacht, welche "vergaßen", ihr Ausfahrtticket am Automaten im Ein- und Ausgangsbereich zu lösen. Gegen 0:30 Uhr fanden die Einsätze und die Verkehrsbehinderungen ihr Ende, telt die Polizei mit.

