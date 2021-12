Verkehrswende bietet gute Chancen

Speyer. „Die Stadt geht die Verkehrswende an. Endlich. Schon seit der Gründung setzen wir Grüne uns für eine Gleichberechtigung von Fußgängern, Rad, ÖPNV und Auto im Straßenverkehr ein“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen.

Bislang habe in der Domstadt bei Verkehrs- und Bauplanungen oftmals das Auto im Mittelpunkt gestanden. Sehr zum Leidwesen von Kindern, Radfahrenden und Fußgängern, die sich mitunter auf zugeparkten Geh- und Radwegen entlangschlängeln mussten. Diese Zeit scheine nun endlich vorbei zu sein. Im letzten Bau- und Verkehrsausschuss habe sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder für die Beschlussvorlage der Verwaltung ausgesprochen, die die Erweiterung des verkehrsberuhigten Bereiches der Hauptstraße auf den Postplatz und die Gilgenstraße zwischen Kapuzinergasse und Unterer Langgasse empfiehlt. Damit räume die Stadt in ihrer Planung dem Fuß- und Radverkehr sowie dem ÖPNV Vorrang ein, den die Kooperation aus CDU, SWG und Grüne schon 2019 in ihrem Kooperationsvertrag festgehalten habe, heißt es in der Mitteilung.

Lebhafte Diskussion zu erwarten

Es sei zu erwarten, dass diese Entscheidung lebhaft diskutiert werde. „Wir wollen daher daran erinnern, dass auch die Schließung der Hauptstraße für den motorisierten Individualverkehr 1995 zunächst stark kritisiert wurde. Letztlich hat das aber wesentlich zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt beigetragen und ist nicht mehr wegzudenken. Auch der Einzelhandel hat von dieser Entwicklung nachhaltig profitiert“, so behaupten die Grünen: „Wir hoffen deshalb, dass Stadt und Stadtrat zu ihren Beschlüssen stehen und die Entscheidung zur Verkehrsberuhigung der Gilgenstraße im Februar im Stadtrat bestätigt wird.“

Und weiter: „Die Menschen in Speyer werden spüren, dass eine Verkehrswende die Lebensqualität aller steigert. Auch die Menschen im Kämmerergebiet werden sich irgendwann freuen, den neu geschaffenen Platz zum Abstellen der eigenen Fahrräder und den Gehweg nutzen zu können. Vielleicht erst in ein paar Jahren“, heißt es dann noch. zg

