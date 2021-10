Versorgung soll sichergestellt werden

Speyer. Das Tierheim befindet sich in einer finanziellen Notlage. Pandemiebedingte Einbußen durch ausgefallene Veranstaltungen oder weggebrochene Einnahmen aus der Tierpension sowie gestiegene Material- und Baukosten für die Sanierung des Hundehauses sorgen für Existenz- und Zukunftssorgen beim Tierschutzverein.

Auf Initiative von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat der Stadtvorstand daher beschlossen, den städtischen Zuschuss für die dringend notwendige Sanierung des Hundehauses um 10 000 Euro aufzustocken, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. „Unsere Stadt braucht das Tierheim, um Fundtiere unterzubringen und zu versorgen, aber auch um sicherzustellen, dass Tiere, die dauerhaft ihr Zuhause verloren haben, artgerecht untergebracht und versorgt werden können“, so Seiler. „Um den Tierschutzverein in seiner Arbeit zu unterstützten und sein Engagement zu würdigen, möchte die Stadt Speyer schnell und unbürokratisch aushelfen“, erklärt die Stadtchefin. Speyer bezuschusst die Sanierung des Hundehauses mit insgesamt 12 000 Euro. Das zusätzlich ausgezahlte Geld stammt aus nicht abgerufenen Mitteln für die Fundtierverwahrung.

„Große Erleichterung“ für Verein

Für den Tierschutzverein bedeuten die zusätzlichen Mittel eine große Erleichterung, betont Patrycja Schwarz, Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Nach Bescheid vom Februar fördert auch das Land Rheinland-Pfalz die Sanierung des Hundehauses mit rund 45 000 Euro. Aufgrund der stark gestiegenen Material- und Umbaukosten hat der Tierschutzverein auch einen Nachtrag zur Förderung beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität gestellt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Das Speyerer Tierheim freut sich auch jederzeit über Spenden von Privatpersonen. Diese können an die Volksbank Kur- und Rheinpfalz auf folgendes Konto überwiesen werden: DE02 5479 0000 0000 1177 22 (IBAN). zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.tierheim-speyer.de