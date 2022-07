Versuchter Einbruchsdiebstahl in Speyerer Zeppelinschule

Speyer. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Schulgebäude der Zeppelinschule in Speyer eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Hintereingangstür auf und brachen im Schulgebäude mehrere Türen auf, um in den Räumen nach Wertsachen zu suchen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mutmaßlich mehr als 20 000 Euro. Wertsachen haben sie jedoch nicht entwendet.

