Verteterversammlung stimmt über Fusion mit Freinsheim ab

Speyer/Neustadt.. Bei einer außerordentlichen Vertreterversammlung der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Neustadt an der Weinstraße wird am heutigen Montag über die geplante Verschmelzung mit der Raiffeisenbank Freinsheim abgestimmt. Die Zusammenkunft wird als Präsenzveranstaltung im Cineplex-Kino abgehalten. Die Freinsheimer Vertreter haben bereits vor wenigen Tagen ihr einstimmiges Votum für die Fusionb abgegeben. Die Raiffeisenbank Freinsheim verfügt über eine Bilanzsumme von knapp 143000 Euro, hat vier Geschäftsstellen und 21 Mitarbeiter.

