Viel Rauch und wenig Schaden

Speyer. Großeinsatz für die Feuerwehr und den Sanitätsdienst in der Nacht zum Donnerstag. Noch am Mittwoch um 23.20 Uhr gab es beim Dämmstoffhersteller Isover im Industriegebiet in einer Produktionshalle zu einer massiven Rauchentwicklung. Die stammte offensichtlich aus einem Rohr in der Halle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während mehrere Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz die Löschmaßnahmen durchführten, kontrollierten Messtrupps die Umgebung des angrenzenden Industriegebiets Süd. Dabei konnten keine auffälligen Werte festgestellt werden, sodass wir die ganze Zeit über eine Gefahr für die Nachbarschaft ausschließen konnten.

Die Brandbekämpfung wurde zunächst medizinisch durch den Rettungsdienst abgesichert. Feuerwehr und Katastrophenschutz waren mit 13 Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften drei Stunden lang im Einsatz. Die Polizei war vor Ort, sieht es als Unfall ohne Folgen für die Beschäftigten an. jüg