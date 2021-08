Vier Linien erhalten zusätzliche Busse

Speyer. Die Stadtverwaltung informiert, dass auch nach den Sommerferien – beginnend am ersten Schultag am Montag, 30. August – während der Hauptverkehrszeit zusätzliche Busse für die Schülerbeförderung eingesetzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vier Linien 507, 568, 572 und 573, die abschnittsweise einer starken Belastung ausgesetzt sind, werden weiterhin wie folgt unterstützt: Linie 507 von Harthausen ab dem Autohaus Engel um 7.08 Uhr und nach Speyer von der Karl-Leiling-Allee um 7.45 Uhr, sowie von Dudenhofen, an der Kirche, um 7.31 Uhr und nach Speyer, ab der Karl-Leiling-Allee, um 7.53 Uhr, Linie 573 von Iggelheim, in der Eisenbahnstraße um 6.56 Uhr und nach Speyer, ab der Stadthalle um 7.18 Uhr, Linie 568 von Mechtersheim in der Trifelsstraße um 7 Uhr, nach Speyer ab dem Kolb Schulzentrum, um 7.45 Uhr, sowie die Linie 572 von Waldsee Friedhof um 7.01 Uhr und nach Speyer ab Karl-Leiling-Allee um 7.34 Uhr. zg