Vincentius Krankenhaus in Speyer erhält Förderung für digitalen Ausbau

Speyer/Ludwigshafen. Staatsminister Alexander Schweitzer (MASTD) hat der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern, Trägerin des Sankt Vincentius Krankenhauses Speyer und des Krankenhauses Zum Guten Hirten Ludwigshafen zwei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von etwas über 2,3 Millionen Euro überreicht.

Die Einrichtungen werden mit den Mitteln verschiedene Digitalisierungsprojekte umsetzen. Dr. Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung, begrüßte Staatsminister Alexander Schweitzer (MASTD) und die beiden Krankenhausleitungen in der Aula des Krankenhauses Zum Guten Hirten in Ludwigshafen.

Patientenversorgung verbessern

„In den kommenden Jahren wird uns die Digitalisierung intensiv begleiten und auf alle Bereiche des Krankenhauses Einfluss haben“, sagte Wolfgang Schell. „Insbesondere der Ausbau der digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und die Schaffung von Voraussetzungen für mobiles Arbeiten im ganzen Haus werden Projekte sein, die am Ende zu einer verbesserten Patientenversorgung führen und der Mitarbeiterentlastung zugutekommen“, sagte der Vorstand der Krankenhaus-Stiftung.

So sei beispielwiese die digitale Patientenakte ein wichtiger Baustein, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten nachhaltig zu stärken.

„Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds sind ein wichtiger Beitrag zur zukunftsweisenden Stärkung der Krankenhausstandorte – konkret vor Ort, aber auch für die Patientinnen und Patienten im ganzen Land“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer bei der Übergabe der Förderbescheide in Vertretung von Gesundheitsminister Clemens Hoch.

„Nicht erst die Pandemie hat uns allen deutlich gemacht, wie wertvoll unsere Krankenhäuser im Land sind. Eine hochwertige, moderne Gesundheitsversorgung sowie die zunehmende Digitalisierung bleiben zentrale Schwerpunkte der Regierungsarbeit dieser Legislaturperiode.“

Sehr schnell habe sich die Landesregierung nicht nur bereit erklärt, 30 Prozent der Gesamtfördersumme zu tragen, sondern sie war auch im Antragsverfahren ein verlässlicher Partner für die beiden Krankenhäuser, berichtet Oliver Heath, Leitender Verwaltungsdirektor der Krankenhaus-Stiftung.

„Wir freuen uns sehr, dass Sie heute den Weg zu uns nach Ludwigshafen gefunden haben,“ so Oliver Heath, „denn Sie bringen damit auch deutlich zum Ausdruck, welchen wichtigen Beitrag unsere beiden Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung der Patienten in Speyer, Ludwigshafen und der Region leisten.“

Durch den Krankenhauszukunftsfond (KHZF) vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) werden Projekte mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,3 Milliarden Euro gefördert. Ziel ist es, die digitale Infrastruktur der Krankenhäuser zu verbessern.

Sechs von acht Anträgen bewilligt

Sie sollen in zukunftsweisende Notfallkapazitäten, in Digitalisierungsprojekte und in ihre IT-Sicherheit investieren. Da das Land Rheinland-Pfalz die Kofinanzierung in voller Höhe (30 Prozent) übernimmt, stehen den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 200 Millionen Euro (rund 140 Millionen Euro Bundesmittel sowie rund 60 Millionen Euro Landesmittel) aus dem Zukunftsfonds zur Verfügung.

Das Krankenhaus Zum Guten Hirten und das Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer haben insgesamt acht Fördertatbestände eingereicht. Bisher wurden sechs Anträge bewilligt. zg