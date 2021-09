„Vinyl Club“-Abend in Heiliggeistkirche

Speyer. „Murder One“, „Lemmy One Man Tribute“ und „The Electric Single Kid“ treten am Mittwoch, 8. September, beim „Vinyl Club“-Abend in der Heiliggeistkirche auf. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Eine Reservierung von Eintrittskarten per Kontaktformular ist im Speirer Buchladen in der Korngasse 17, unter Telefon 06232/7 20 18 und per E-Mail an die Adresse tickets@zimmertheater-speyer.de mit den nötigen Daten der Besucher möglich. „Derzeit können nur vollständig Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete die Veranstaltung erleben“, unterstreichen die Veranstalter im Vorfeld des Konzertes. Es besteht Maskenpflicht, am Platz können der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. zg

Info: Weitere Infos unter www.zimmertheater-speyer.de