Vision einer intelligenten Stadt in die Realität umsetzen

Speyer. Die Stadt setzt alles daran, ihre 100-prozentig-regenerativ-Ziele in Speyer zu erreichen und hat dabei die Stadtwerke als starken Partner an ihrer Seite. Um den Einsatz und die Fortschritte von Stadt und Stadtwerken zu veranschaulichen, wurde mit der Metropolregion Rhein-Neckar nun ein Dashboard entwickelt, welches den ersten Schritt hin zu einem umfangreichen Nachhaltigkeitsdashboard markiert. Als Vorbild diente dabei die digitale Anzeigetafel „MoNa“ (Monitor der Nachhaltigkeit) der Stadt Mainz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Bundesregierung hat erkannt, dass Daten für die aktive Gestaltung der zunehmend digitalen Wirtschaft von großer Bedeutung sind und erste Maßnahmen zur Konzeption, Erprobung und Förderung innovativer Datenräume auch für die öffentliche Verwaltung vorgelegt“, verweist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler auf die Datenstrategie der Bundesregierung, die im Januar 2021 veröffentlicht wurde.

Mit der Einführung des neuen Tools sollen die 17 global gültigen Ziele für nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene in Speyer abgebildet werden. „Bei der Ausarbeitung der regionalen Datenstrategie für die Metropolregion haben wir darauf geachtet, besonders praxisrelevante Anwendungsbereiche in den Vordergrund zu stellen. So kann beispielsweise die Parkplatz- und Ladesäulenausnutzung in Echtzeit für die Bürger digital sichtbar und greifbar gemacht werden. Auch Entwicklungen wie die CO2-Reduzierung durch die Einspeisung von Photovoltaik ins städtische Stromnetz können damit auf einen Blick erfasst werden“, erläutert die Stadtchefin den praktischen Nutzen des kommunalen Dashboards.

„Das Dashboard der Nachhaltigkeit schafft Transparenz für Interessierte, Kommunen und Stadtwerke. Damit haben wir den Grundstein für die Visualisierung diverser Smart- City-Anwendungen geschaffen“, unterstreicht Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Bühring: „Das bestehende LoRaWAN-Netz kann die Sensordaten für zahlreiche zukünftige kommunale Anwendungsfälle transportieren. Diese Daten können im Dashboard der Nachhaltigkeit visualisiert werden. Die Vision einer intelligenten Stadt kann damit recht schnell in die Realität umgesetzt werden“, sagt er. zg