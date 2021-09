Das ist keine Musik, die der kontemplativen Versenkung dient. Auch wenn die kreisenden Akkordbewegungen in den Begleitstimmen von Arvo Pärts „Fratres“ mantrische Eindringlichkeit suggerieren. Doch über dem stoischen Orgelpunkt in den tiefen Streichern zuckt die Erregtheit der Solovioline blitzartig auf, um in gleißenden Flageoletttönen zu verglühen. Dazwischen ist viel Raum für dramatisches

...