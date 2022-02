Vogelschutz geht vor

Speyer. Die Temperaturen werden milder und so zieht es viele in den Garten. Viele heimische Tiere und Pflanzen stehen gemäß den Artenschutzgesetzen unter besonders strengem Schutz. So beispielsweise alle heimischen Vögel. Während der Vegetationszeit vom 1. März bis 30. September sind deshalb nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen, zur Gesunderhaltung von Bäumen und im Falle einer akuten Gefährdung durch den Baum oder Strauch erlaubt. Das Fällen von Bäumen, das starke Zurückschneiden von Gehölzen sowie Rodungsarbeiten sind nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar zulässig.

Bevor aber ein Baum oder ein anderes Gehölz gefällt oder zurückgeschnitten wird, ist es auch während der sogenannten Fällzeit sinnvoll und notwendig zu kontrollieren, ob das Gehölz für heimische Vögel und andere Tiere eine Lebensstätte bietet. Lebensstätten können etwa Höhlungen oder Spalten im Stamm oder auch ein zeitweise verlassenes Nest sein. In diesem Fall wird eine artenschutzrechtliche Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde benötigt.

Da es sich prinzipiell um Einzelfallentscheidungen handelt, empfiehlt das Umweltamt Grundstückseigentürmern, im Zweifelsfall vor Beginn der Arbeiten Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde aufzunehmen per E-Mail an umweltundforsten@stadt-speyer.de oder telefonisch unter 06232/14 27 85. zg

