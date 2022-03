Vom „allerbesten teutschen Komponisten“

Speyer. In der Reihe „Cantate Domino“ im Dom erklingen am Samstag, 12. März , ab 18 Uhr Werke von Heinrich Schütz (1585-1672) und seiner Schüler David Pohle (1624-1695) und Johann Vierdanck (1605-1646).

Heinrich Schütz starb vor 350 Jahren und er galt schon zu Lebzeiten als der „allerbeste teutsche Komponist“. Aber sein Werk und Wirken ging weit darüber hinaus: Er stellte die Weichen für den Fortgang der Musik in Mitteleuropa.

Zum einen, weil er Stilistiken und Einflüsse aus verschiedenen Ländern und Regionen in seinem Schaffen zuließ. Das ureigenste Vermächtnis von Schütz und gleichzeitig auch seine Aktualität liegen allerdings in seinem künstlerischen Umgang mit dem Wort. Es steht im Zentrum seines Schaffens. Durch den Druck und der Veröffentlichung seiner Musik trug er wesentlich zur Vereinheitlichung der deutschen Sprache bei.

Das Einmalige im Umgang mit dem Wort zeigt sich darin, dass er nicht bei dem Erfassen des rationalen Wortsinnes und der grammatikalischen Zusammenhänge stehenbleibt, sondern in seiner Musik Dinge wiedergibt und lebendig zu machen vermag, die über die Grenze dessen hinausgehen, was man in der menschlichen Sprache auszudrücken vermag. „Das Unaussprechliche und rational nicht Fassbare gewinnt in seiner Musik Gestalt“, heißt es in der Einladung.

Im Konzert, das in der Krypta des Domes stattfinden wird, musizieren mit Domkapellmeister Markus Melchiori an der Truhenorgel, Carmen Buchert (Sopran), Daniel Schreiber (Tenor), Anne Erdmann und Barbara Hefele (Barockviolinen) sowie Robert Sagasser (Gambe).

Zu hören sind Werke von Heinrich Schütz aus den „Kleinen Geistlichen Concerten“ und den „Symphoniae sacrae“. Von Johann Vierdanck erklingt ein instrumentales Werk und von David Pohle die geistlichen Konzerte „Wie der Hirsch schreiet“ und „Paratum cor meum“ jeweils für Tenorsolo und Instrumente und die kurze Sopransolo-Kantate „Diligam te, Domine“.

Der Eintritt zu den Konzerten der Reihe „Cantate Domino“ ist frei, um eine Spende wird allerdings gebeten.

Opfern der Pandemie gedenken

Das Kapitelsamt zum Zweiten Fastensonntag am Sonntag, 13. März, um 10 Uhr gestaltet der Mädchenchor am Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori mit der „Missa brevis“ des zeitgenössischen englischen Komponisten Robert Jones und der Motette „Inclina Domine“ von Joseph Gabriel Rheinberger.

An der Chororgel spielt Domkantor Joachim Weller, die Hauptorgel spielt der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff.

Die Abendmesse am gleichen Sonntag um 18 Uhr zelebriert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann als Gedenkgottesdienst für die Opfer der Corona-Pandemie.

In der Bischofsmesse erklingt in den Gottesdienst eingebettet das „Requiem“ KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) in der Vervollständigung seines Schülers Franz Xaver Süßmayr (1766-1803).

Es musizieren der Domchor Speyer und das Barockorchester „L´ arpa festante“. Die Vokalsolisten sind Anabelle Hund (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Daniel Schreiber (Tenor) und Leon Tchakachow (Bass). Die Leitung hat Domkapellmeister Markus Melchiori, die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub.

Der Zugang zum Konzert der Reihe „Cantate Domino“ und zu den Gottesdiensten erfolgt nach der 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Platz besteht keine Maskenpflicht mehr. zg