Vom Umgang mit Abschied

Speyer. In der Veranstaltungsreihe „Trösten und Begleiten“ des Pastoralseminars St. German findet am Freitag, 15. Juli, von 15 bis 19 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Hoffnung und Schmerz – Trauer im Sterben“ statt. Die Fortbildung richtet sich an alle Menschen, die sich in der Begleitung von Trauernden ehren- oder hauptamtlich engagieren und an alle Interessierte.

Sterben heißt Abschied nehmen vom Leben. Sowohl Menschen am Lebensende als auch deren An- und Zugehörige erleben bei schwerer Erkrankung enorme Verluste. Mit diesen müssen Betroffene nach ihren jeweiligen Möglichkeiten umgehen und es werden Trauerprozesse ausgelöst.

Bei der Veranstaltung werden Kerstin Fleischer, Referentin in der Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer, und Daniela Ball-Schotthöfer, ökumenische Hospizhilfe, der Frage nachgehen, was das für die Einzelnen bedeuten und wie man als Begleiter damit umgehen kann. Anmeldung: telefonisch unter 06232/6 03 00 oder per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de. zg