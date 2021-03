Speyer. Das Fest des Heiligen Josef wird am Freitag, 19. März, gefeiert. Papst Franziskus hat am Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens im Dezember ein „Jahr des heiligen Josef“ ausgerufen, in dem dieses Heiligen besonders gedacht werde und sein Vorbild inspirieren solle. Wie so viele stille Helden in der Pandemie sei der Ziehvater Jesu ein Vorbild an kreativem Mut und Bescheidenheit, Gehorsam, Zärtlichkeit und Verantwortung, erklärt Papst Franziskus.

Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen zeige, wie wichtig für das persönliche Leben Menschen sind, „die jeden Tag Geduld und große Hoffnung beweisen und sich bemühen, nicht Panik zu streuen, sondern Verantwortungsbewusstsein“. Sein Schreiben, erklärt Papst Franziskus, solle ein „Wort der Anerkennung und Dankbarkeit“ sein für „alle, die zeigen, dass niemand sich allein rettet“.

Pius IX. hatte den heiligen Josef am 8. Dezember 1870 zum „Universalpatron der Kirche“ ernannt. Leo XIII. (1878-1903) betonte die Beziehung des Zimmermanns Josef zur Welt der Arbeit. Pius XII. erkor ihn 1955 zum „Patron der Arbeiter“. Johannes Paul II. hat 1989 Josef den „Beschützer des Erlösers“ genannt. Josef sei ein wichtiges Vorbild für alle Väter, schreibt Franziskus. Vater werde man nicht, „indem man ein Kind in die Welt setzt, sondern indem man sich verantwortungsvoll um es kümmert“. Vater zu sein bedeute, ein Kind in die Wirklichkeit des Lebens einzuführen und zu begleiten.

Herausragende Eigenschaften

Mit dem „Jahr des heiligen Josef“ hat Papst Franziskus auch die Möglichkeit eines vollkommenen Ablasses zeitlicher Sündenstrafen für gläubige Katholiken verbunden. Gewährt werden kann dieser unter der Voraussetzung der sakramentalen Beichte, der Feier der Eucharistie und des Gebetes in Anliegen des Papstes.

Papst Franziskus hat herausragende Eigenschaften, Charakterzüge, Haltungen des Heiligen Josef beschrieben. Drei dieser Josefsansichten stehen im Mittelpunkt einer Online-Veranstaltungsreihe, die die Männerseelsorge im Bistum Speyer ab Freitag, 19. März, anbietet. Dabei wird es um die Frage gehen, ob Josef Männern von heute noch etwas bedeuten kann. Im Mittelpunkt stehen die Rollen von Josef als Mann, als Vater und als „Gottbewegter“.

Weitere Angebote der Männerseelsorge im Josefsjahr sind eine Nachtwanderung für Männer unter dem Motto „Auf der Flucht? – Realisten und Träumer mutig auf dem Weg durch die Nacht“ im Spätsommer und Klostertage in Marienstatt im Westerwald Ende November zum Thema „Josef – die Adventsgestalt am Rande“.

Mann aus der zweiten Reihe

Eine Vorlage zur Gestaltung von verschiedenen Gottesdiensten zum Josefsjahr erstellt das Referat Seelsorge in der Arbeitswelt im Bistum Speyer in Kooperation mit der Katholischen Arbeitsnehmerbewegung (KAB). Unter dem vielversprechenden Titel „Josef, der Mann aus der zweiten Reihe“ findet man darin Texte, Impulse, Gebete zum Thema. Die Arbeitshilfe wird ab dem Josefstag zur Verfügung stehen.

Der Heilige ist eine Figur, die auch ganz unterschiedliche Aspekte beinhaltet – die reichen vom Zimmermann, Familienvater und Gerechten bis zum Flüchtenden. In einem Film mit dem Titel „Josef, der Arbeiter“, den das Referat Seelsorge in der Arbeitswelt produziert, wird es um diese Rollen gehen. Zu sehen sein wird der Beitrag auf den Social-Media-Kanälen der Arbeitsstelle und des Bistums.

Außerdem plant das Referat im Mai vier Impuls-Videos mit Weihbischof Otto Georgens zu gestalten. Ausgehend von den Rollen Josefs als Arbeiter, Familienvater, Gerechter und „Mann aus der zweiten Reihe“ werden in den Impulsen aktuelle Themen angesprochen. So wird es zum Beispiel um die Frage nach dem Wert von Arbeit, um dem Generationenvertrag, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mitbestimmung, Leiharbeit oder Mindestlohn gehen. Auch diese Beiträge werden in den Social-Media-Kanälen der Arbeitsstelle und des Bistums veröffentlicht.

Messe auf dem Rosenberg

Mit der Josefsmesse wird auf dem Rosenberg eine Reihe von Veranstaltungen und Gottesdiensten fortgesetzt, in denen Josef, der Pflegevater Jesu und Mann Mariens, im Mittelpunkt steht. Am Hochfest des Pflegevaters Jesu wird Diakon Steffen Dully ab 17 Uhr eine eigene Josefswanderung anbieten, die um 21 Uhr mit einer nächtlichen Eucharistiefeier endet. Anmeldung für die Wanderung und die Eucharistiefeier sind unter Telefon 06333/92 32 00, möglich.

Die Josefswanderung findet am Freitag, 19. März, ab 17 Uhr – Treffpunkt Wallfahrtshof – statt. Der „Mann am Rande“ wurde der Heilige Josef einmal genannt. Er wird so nebenbei erwähnt und steht im Schatten seiner Frau. Kein einziges Wort von ihm ist überliefert. Er scheint kein Mann großer Worte gewesen zu sein. Die abendliche Wanderung führt über die Heidelsburg in das nahe gelegene Schwarzbachtal mit Impulsen, Gebet und Phasen der Stille.

Die Josefsnovene findet von Mittwoch, 10. März, bis Freitag, 19. März, jeweils um 16 Uhr in der Gnadenkapelle statt. Sich neun Tage lang von Impulsen der Karmelitinnen von Hauenstein und Speyer zum heiligen Josef inspirieren lassen und mit Stille und Gebet auf sein Hochfest vorbereiten.

Impulse in der Fastenzeit

Um Josef auf die Spur zu kommen gibt es in der Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben einen Fastenbegleiter „Mehr leben“ – der ausgehend vom jüngsten Schreiben des Papstes zum Heiligen Josef verschiedene Impulse für die Wochen der Fastenzeit bietet. Der Begleiter kann bei Kaplan Peter Heinke bestellt werden. Darüber hinaus brennt mit dem Josefsmonat März beginnend in jeder Kirche der Pfarrei, in der es einen Josefsaltar gibt, eine Kerze mit verschiedenen Motiven des Pflegevaters Jesu. Daneben liegen auch Gebetsbilder in den Kirchen aus.

Auch die Anna-Wallfahrt – die zurzeit geplant wird und dieses Jahr voraussichtlich in einfacherer Form stattfinden wird – wird es eine Predigtreihe zu diesem wichtigen Heiligen geben.

Das Projekt Pilgerheiligtum der Schönstattbewegung bietet einen kleinen Gebetsimpuls an und lädt ein zum gemeinsamen Gebet am Mittwoch, 24. März. zg