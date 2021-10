Vom Zauber der Bücher

Speyer. Gleich drei Autorengruppen präsentieren im Oktober ihre Texte in der Villa Ecarius. Den Anfang macht am Freitag, 8. Oktober, der „Club der lebenden Autoren“ mit „Eine Villa voller Worte“. Die Kurzgeschichten und Gedichte sind exklusiv zum hundertjährigen Jubiläum der Stadtbibliothek entstanden. Mal geheimnisvoll, mal voller Poesie, handeln sie vom Lesen und Schreiben und erzählen vom Zauber, wie er nur in Büchern zu finden ist. Die frisch veröffentlichte Anthologie, die neben den Texten auch Bilder und Informationen zur Geschichte enthält, kann an dem Abend erworben werden.

Der Literarische Verein Pfalz, Sektion Spira, ist am Mittwoch, 13. Oktober, mit dem Programm „Nicht aufzuhalten“ in der Villa. Es handelt sich um Texte der Spira-Autoren Ulrich Bunjes, Eva Constanze Gröger, Ulrike Grömling, Susanna Hedrich, Marie-Christiane Kornmann, Sneana Lazic, Tamara Oestreicher, Rosi Schmitt und Sonja Viola Senghaus. Entstanden sind die Texte während des Lockdowns. Sie erzählen vom kreativen Warten, der Suche nach neuen Wegen und der unaufhaltsamen Fantasie – musikalisch begleitet von David Pallmann am Klavier.

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe übernehmen die Phantastik-Autoren unter Leitung von Jutta Ehmke mit einer Halloweenlesung am Freitag, 29. Oktober. Alle Lesungen beginnen um 19.30 Uhr, Eintritt 5 Euro. Anmeldung unter Telefon 06232/14 13 80 oder E-Mail stadtbibliothek@stadt-speyer.de. Es gilt die 2Gplus-Regel. zg