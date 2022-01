Vorsitzender wird dringend gesucht

Speyer. Seit zwei Jahren haben sich engagierte Pfälzer für den Tierschutz eingesetzt. Heute steht der Verein, der sich international für das Tierwohl einsetzt, fast vor dem Aus. „Wenn nicht ein kleines Wunder geschieht“, hofft Burgis Heller (79) aus Speyer, die den Verein gründete und derzeit die Vorsitzende ist.

Am Sonntag, 30. Januar, soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Burgis Heller kann aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut antreten. Nun ist der Verein auf der Suche nach ambitionierten Tierschützern, die diese Aufgabe übernehmen möchten. „Wir bitten alle Interessenten, ob bereits Mitglied oder noch nicht, sich zu melden, um dem Verein für sein weiteres Bestehen eine Chance zu geben.“, so Heller. Infos unter Telefon 0179/9 04 50 11 oder per E-Mail unter burgis.heller@gmx.de. zg