VR Bank kappt das Verwahrentgelt

Speyer/Schwetzingen. Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer schafft Verwahrentgelte für Privatkunden ab 15. Juli ab. Das teilte die Bank mit ihren Filialdirektionen Hockenheim, Ketsch und Schwetzingen am Mittwoch mit. Grundlage für diese Entscheidung sei die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), im Juli und September die Leitzinsen anheben zu wollen. Dieser längst überfällige Schritt der EZB ermögliche es auch der VR Bank die Privatkunden von dieser in Einzelfällen praktizierten Verfahrensweise zu entbinden.

„Bereits in der Zeit der Negativzinspolitik der EZB konnten wir es durch intensive Beratungsgespräche und eine mehrschichtige und zukunftsorientierte Geldanlage vielfach vermeiden, dass Guthaben unnötig belastet wurden. Dennoch war es in Einzelfällen unumgänglich, die uns in Rechnung gestellten Negativzinsen weiterzureichen. Wir begrüßen es, dass die EZB die Zinswende nun einleiten will – auch wenn wir die angekündigten Zinsschritte aufgrund der aktuellen Inflationsraten für eher zögerlich erachten. Das Signal ist gut für unsere Kunden, und das ist auch gut für unsere Bank“, sagt Vorstandssprecher Rudolf Müller.

Weiter führt Müller aus „Ab dem 15. Juli verzichten wir auf die Berechnung von Verwahrentgelten für Privatkunden.“ Müller empfiehlt ein Gespräch mit dem Kundenberater, da die hohe Inflation für reale Kaufkraftverluste sorge. zg