In einem guten Licht stand am Dienstagmorgen der Spatenstich für das neue Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude der VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer. Kurz zuvor hatte der Regen aufgehört und als mit dem Glockenschlag um elf Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller die Gäste begrüßte, schien ihm schon die Sonne aufs Manuskript. Zehn Millionen Euro investiert die Bank in den Ausbau ihrer

...