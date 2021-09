Wählen gehen und den Piks setzen

Speyer. Wenn am Sonntag, 26. September, in Speyer die Wahllokale geöffnet sind, kann man auch gleich noch einen Piks gegen die Corona-Pandemie setzen. In einem sogenannten niederschwelligen Angebot kann quasi im Vorbeigehen von 11 bis 17 Uhr beim DRK-Kreisverband auf dem Platz vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße (ehemalige Sparkasse) eine Impfung erfolgen. Sowohl das Vakzin von Johnson & Johnson, bei dem nur einmal geimpft werden muss, als auch Biontech sind vorhanden.

Personen, die älter als 80 Jahre sind oder in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe tätig sind und deren Zweitimpfung schon sechs Monate zurückliegt, können vom DRK auch eine Auffrischung erhalten. Geimpft werden können Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Bitte Impfpass und Ausweis mitbringen. zg