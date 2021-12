Wählergruppe strikt dagegen

Speyer. Die Speyerer Wählergruppe (SWG) solidarisiert sich mit der Bürgerinitiative „Keine Landesgartenschau in Speyer“. Die SWG war bekanntlich die einzige Ratspartei, welche sich gegen eine Bewerbung für eine Landesgartenschau ausgesprochen hatte. Grund hierfür waren nicht nur die vielen Unsicherheiten im vorgestellten Konzept (Verbindung der Standorte, Verträglichkeit mit Anwohnern am Rhein, Parkraumbedarf für zwei Weltkulturerbestätten und eine Landesgartenschau), sondern auch die Vermeidung weiterer Belastungen für den städtischen Haushalt, bei denen der Nutzen für Speyer nicht klar dargestellt werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Geld könnte für Speyer besser investiert werden, zum Beispiel in Lüftungs- und Filteranlagen in den Speyerer Schulen, um hier schnell zu einer Lösung zu kommen, die es erlaubt in Zeiten einer Pandemie Schüler vor Ort in einer sicheren Umgebung weiter zu unterrichten.

Aber auch sinvolle Projekte zur Begrünung der Stadt könnten damit verträglich umgesetzt werden, wie von der GBS in Speyer vorgemacht. Die Stadtverwaltung könnte direkt mit Projekten starten, die die Artenvielfalt fördert und das Wohlbefinden der Menschen im Wohnviertel steigern, schreibt SWG-Vertreterin Sarah Mang-Schäfer. zg