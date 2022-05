Walderholung – die Anmeldung läuft

Speyer. In diesem Sommer bietet die Jugendförderung der Stadt Speyer in den ersten vier Sommerferienwochen unter dem Motto „Dschungel-Getümmel“ wieder eine Ganztagsbetreuung in der Walderholung an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Montag, 25. Juli, bis einschließlich Freitag, 19. August, können Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren von 8 bis 16 Uhr nach Herzenslust spielen, basteln, toben und vieles mehr. Um den Tag gut gestärkt meistern zu können, wird es Frühstück und Mittagessen geben.

Anmeldungen zum Sommerferienprogramm sind ab Montag, 9. Mai, um 20 Uhr über die Website der Jugendförderung unter www.jufö.de möglich. Dort sind auch weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie zur Anmeldung zu finden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die aktuelle Planung steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass es nicht zu einer gravierenden Verschärfung der Pandemiesituation kommt. Sollte dies doch der Fall sein, könnte es zu kurzfristigen Änderungen kommen. zg