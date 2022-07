Wandel der City erkunden

Speyer. Zum zweiten Innenstadtrundgang der städtischen Wirtschaftsförderung am Freitag, 15. Juli, um 15.30 Uhr empfängt OberbürgermeisterinStefanie Seiler die Teilnehmenden auf dem Geschirrplätzel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unverwechselbar, einzigartig und historisch – das sind nur einige Attribute, welche die Speyerer Innenstadt treffend beschreiben. Doch trotz ihres historischenCharakters findet auch in der Innenstadt ein stetiger Wandel statt. Und an diesem können Sie teilhaben“, lädt die Oberbürgermeisterin alle Interessenten ein, gemeinsam mit ihr sowie Vertretern aus Stadtverwaltung, Einzelhandel und örtlicher Politik die Innenstadt zu begehen.

Um einen effektiven Austausch sicherzustellen, ist die Zahl der Teilnehmenden auf 40 Personen begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de ist erforderlich.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Denkmalschutz Historisches Zentrum neu erleben Mehr erfahren Imagefilm Speyer im Video erleben Mehr erfahren Spiel- und Sportfest „Voll was los“ für Familien in Speyer-West Mehr erfahren

Auf der festgelegten Route über die Maximilianstraße, die Korngasse, Gilgenstraße und Roßmarktstraße besteht jederzeit die Möglichkeit, Feedback einzubringen und Verbesserungspotentiale aufzuzeigen. Nach dem Rundgang können die Teilnehmenden bei einem unverbindlichen „Get-Together“ mit der Oberbürgermeisterin im „Flaming Star im Pfalzgraf“ zusammenkommen.

Anregungen auch online geben

Interessierte, die nicht am Rundgang teilnehmen können oder ihre Anregungen bequem online übermitteln möchten, können über www.speyer.de/rundgang bis einschließlich 1. August an einer anonymen Online-Befragung zur Speyerer Innenstadt teilnehmen. Die Stadtverwaltung wird die Anregungen aus dem Innenstadtrundgang sowie der Umfrage in einer internen Arbeitsgruppe zur Umsetzung prüfen. zg