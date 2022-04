Warnung vor fallenden Ästen und umstürzenden Bäumen in Speyer

Speyer. Eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht aktuell in Speyer aufgrund von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Das teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen mit. Daher rät sie von Spaziergängen unter Bäumen ab. Grund dafür ist der starke Schneefall in der letzten Nacht. Der Schnee sei extrem nass und somit außergewöhnlich schwer. Im Stadtgebiet Speyer sowie an den Zufahrtstraßen nach Speyer sind bereits größere Äste abgebrochen und Bäume umgestürzt. Solange eine schwere Last auf die Bäume einwirkt, besteht weiterhin Gefahr.

