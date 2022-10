Warum Abschiednehmen wichtig für die Trauer ist

Speyer. In der Veranstaltungsreihe „Trösten und Begleiten“ des Pastoralseminars St. German in Speyer findet am Freitag, 25. November, von 15 bis 19 Uhr die Veranstaltung mit dem Thema „Und ich wollte doch Abschied nehmen!“ statt. Die Fortbildung richtet sich an alle Menschen, die sich in der Begleitung von Trauernden ehren- oder hauptamtlich engagieren, und alle Interessierte. Es ist die letzte Veranstaltung in dieser Reihe in diesem Jahr.

Jeden Tag verabschieden wir uns, oft mit den Worten „Tschüss, bis später!“ Aber was ist mit den Abschieden, dir für immer sind? Wie geht Abschiednehmen, wenn ich weiß, dass ich diesen Menschen bald nie mehr wieder sehe? Warum ist ein Abschied für die Trauer so notwendig? Um diese Fragen soll es an dem Nachmittag gehen.

Die Leitung der Veranstaltung liegt in Händen von Kerstin Fleischer, Referentin in der Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer, und Vera Mathäß, Bestattungshaus Beil in Neustadt. Anmeldung: telefonisch unter 06232/6 03 00 oder per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de. zg/is