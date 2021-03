Dudenhofen. Wenn Bäume aus nicht gleich nachvollziehbaren Gründen gefällt werden, ruft das in der Regel umweltbewusste Bürger auf den Plan. Die Pflicht zur Verkehrssicherheit wird als Notwendigkeit solcher Maßnahmen oftmals angezweifelt. In Dudenhofen vor den Toren Speyers hat Anfang Februar die Fällung eines größeren Baumbestandes, die aus anderen Gründen erfolgte, heftige Proteste ausgelöst.

AdUnit urban-intext1

Dabei geht es nicht allein um den nicht mehr rückgängig zu machenden Verlust von teilweise bis zu 150 Jahre alten Laub- und Nadelhölzern. Auf die Palme bringt betroffene Anwohner das Bauvorhaben eines hiesigen privaten Investors auf dem gerodeten Gelände.

Das sagen Bürgermeister und Investor zum Streitfall Ortsbürgermeister Jürgen Hook: „Wir wollen Lösungen erarbeiten, wozu selbstverständlich auch der Meinungsaustausch mit den Anwohnern gehört. Dazu hat kürzlich ein sehr konstruktives Gespräch mit anderen Mitgliedern der Interessengemeinschaft stattgefunden, dem weitere folgen werden. Von der frühen Rodung wurden wir als Gemeinde überrascht. Wir hatten jedoch keine gesetzliche Möglichkeit, dies noch zu verhindern. Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Als zuständige Prüfungsbehörde hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD-Süd) auch wegen dem wasserrechtlichen Genehmigungsantrag um Fristverlängerung bis Mitte April gebeten. Vorher können Stellungnahmen von anderen Behörden und Anwohnern nicht weiter bearbeitet werden. Sollte nach erfolgter Prüfung eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich werden, findet eine erneute Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange statt. Ist dies nicht der Fall, kann der Bebauungsplan nach einer Abwägungsentscheidung des Gemeinderates als Satzung beschlossen werden.“ Stellungnahme des Investors: „Alle Beteiligten einschließlich der Gemeinde Dudenhofen wussten Bescheid, dass wir bis Ende Februar die relevanten Bäume niederlegen werden, da verordnungskonform Bäume nur zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar gefällt werden dürfen. Unabhängig von der Offenlegung des Bebauungsplanes und von eventuellen Einsprüchen waren wir zu jeder Zeit berechtigt, diese Bäume zu fällen. Diese erfolgte vor dem 8. Februar, da das Fachunternehmen nur Anfang Februar verfügbar war und bei einer Verschiebung erst wieder im Oktober Zeit gehabt hätte. Ob die Bebauung wie geplant erfolgen kann oder sich Änderungen ergeben, hängt auch von der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde SGD Süd ab. Letztendlich entscheidet der Gemeinderat über die Rechtskraft des Bebauungsplanes. Es werden auf jeden Fall noch einige Punkte zu klären sein. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir eine gemeinsame Lösung finden werden. mey

Robert Leisen und Daniel Fedele sind Mitglieder einer Interessengemeinschaft von Anwohnern, die das Bauvorhaben zumindest in der geplanten Form verhindern möchten. Auf dem als „Wohnpark am Hainbach“ beworbenen Gelände sind nach derzeitigem Sachstand vier Mehrfamilienhäuser mit je sieben Wohnungen und Tiefgaragen vorgesehen. Geplant sind die Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss sowie einem begrünten Flachdach.

Alte Villa soll ebenfalls weichen

Die Höhe der geplanten Gebäude reicht mit circa elf Metern wohl nicht über die maximal zulässige Gebäudehöhe des östlich angrenzenden Wohngebiets hinaus. Die Größen der überbaubaren Grundstücksflächen sind auf jeweils 21 mal 28 Meter festgesetzt. Dem Bauvorhaben zum Opfer fallen soll auch ein auf dem Gelände befindliches villenartiges Wohnhaus von 1936, das nach Einschätzung des Investors zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr entspricht.

AdUnit urban-intext2

Die Anlieger der als Spielstraße ausgewiesenen Trifelsstraße haben nicht nur wegen des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens große Bedenken. Als direkter Anwohner des Bauprojekts empört sich Fedele, dass eines der vier Mehrfamilienhäuser grenznah gegenüber seinem eigenen Haus errichtet werden soll, was sich negativ auf den Lichteinfall auswirken würde, zumal ihm die künftigen Nachbarn direkt ins Wohnzimmer schauen könnten.

Die nachbarschaftliche Interessengemeinschaft plädiere für eine ortsübliche Bebauung mit Einfamilienhäusern und Reihenhäusern, erklären Leisen und Fedele bei einem Pressegespräch vor Ort, bei dem sie betonen, dass eine Änderung des Bebauungsplanes in ihrem Sinne nicht nur die unmittelbar betroffenen Anwohner der Trifelsstraße und Kalmitstraße zufriedenstellen würde.

AdUnit urban-intext3

Sie monieren zudem, dass sie bisher vergeblich auf Bescheide der Gemeinde zu schriftlich eingereichten Einwendungen warten. Die Interessengemeinschaft strebe ferner eine Reduzierung der Baufläche um 50 Prozent an, macht Leisen deutlich.

Refugium für zahlreiche Tierarten

AdUnit urban-intext4

Wie die Fotos zeigen, hilft das dem Baumbestand auf dem 7000 Quadratmeter großen und in Dudenhofen als Walter-Gelände bekannten Areal nichts mehr. Bis zur Rodung galt das parkähnliche Gelände als Refugium für Vögel, Fledermäuse und andere Kleinlebewesen.

Vom Beginn der Rodung am 1. Februar, die am 3. Februar endete, wurde die Interessengemeinschaft nach Angaben von Leisen und Fedele völlig überrascht. Bei der radikal anmutenden Rodung wurde das Wurzelwerk ebenfalls komplett entfernt und Kleingehölz geschreddert. Schon bei dieser Maßnahme kochten die Emotionen hoch.

Leisen und Fedele rückblickend: „Am 25. November 2020 wurde erstmals im Amtsblatt der Gemeinde Dudenhofen die Planung von der Errichtung eines ,Wohnparks am Hainbach’ öffentlich bekannt gegeben. Danach hatten die Bürger bis 8. Februar 2021 Gelegenheit, Bedenken gegen das Vorhaben schriftlich einzureichen.“

Jetzt herrsche große Empörung, dass bereits vor Ablauf dieser Frist mit der Rodung erste Tatsachen geschaffen wurden: „Da die Vegetationsperiode mit der Entwicklung von Fauna und Flora kalendarisch erst am 1. März beginnt, hätte man problemlos die Einspruchsfrist abwarten können!“

Kommunikation schwierig

Auch für die Naturschutzorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) ist der Totalverlust des wertvollen Baumbestands nicht nachvollziehbar. Mittlerweile ist der Streitfall zumindest nach Meinung von Leisen eskaliert.

Seinen Worten zufolge antwortet die Gemeinde nicht mehr auf Eingaben der Interessengemeinschaft und ihm selbst sei nach einem zugegebenermaßen sehr emotionalen Auftritt bei einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates das Wort entzogen worden.

Diese Verwürfe, wollen Dudenhofens Ortsbürgermeister Jürgen Hook und der Investor, der nicht namentlich genannt werden will, so nicht stehen lassen. Ihre Stellungnahmen sind in der nebenstehenden Infobox.