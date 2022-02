Warum wurde Schwester Walburga ermordet?

Speyer. „Klostertod“ lautet der Titel des neuen Kriminalromans von Uwe Ittensohn, der vom Gmeiner-Verlag Meßkirch herausgegeben wurde und ab sofort im Buchhandel erhältlich ist. In seinem mittlerweile vierten Krimi mit lokalen und regionalen Bezügen hat der Autor in gewohnter Manier komplizierte Handlungsstränge geflochten. Gespickt mit hintergründigen Andeutungen und Verstrickungen, werden auf der literarischen Reise kriminalistische Fäden gesponnen, Spuren gelegt und kurz vor scheinbaren Lösungsansätzen wieder verschüttet.

Ausgangspunkt ist der mysteriöse Mord an einer Schwester in einem Speyerer Kloster. Oder handelte es sich doch um einen Suizid oder kam Schwester Walburga gar durch andere Umstände ums Leben? Rätsel über Rätsel, bei denen zunächst nur klar ist, dass Handlung und handelnde Personen frei erfunden sind. Auch wenn der Hauptort des Geschehens mit der Bezeichnung Kloster Sankt Guido einen neutralen Namen trägt, lässt sich unschwer nachvollziehen, das Ittensohn dem Kloster der Dominikanerinnen St. Magdalena in der Speyerer Altstadt ein literarisches Denkmal der besonderen Art gesetzt hat.

2 Bilder Uwe Ittensohn legt eine spannende neue Mordgeschichte vor. © PicturePeople

Dafür spricht auch, dass der detailverliebte Autor wie in den Vorgängerromanen einen immensen Aufwand bei seinen Recherchen betrieb und von zahlreichen früheren Besuchen in Klosteranlagen profitierte. So verleihen Einblicke in innerklösterliche Hierarchien, Aufgabenverteilungen und Tagesabläufe dem Buch eine besondere Note. Persönliche Kontakte im Speyerer Kloster St. Magdalena waren aber zu keiner Zeit Bestandteil der Vorab-Recherchen, sagt Ittensohn.

Die Kursker Studentin

Im Gegensatz zu den alternierenden Abläufen im Zuge der komplizierten Aufklärungsarbeit treffen die Leser bei den ermittelnden Personen auf alte Bekannte. Allen voran die russische Austauschstudentin Irena aus der Speyerer Partnerstadt Kursk. Mit der Einschleusung als Novizin ins Kloster und der selbst gestellten Aufgabe, zur Lösung des komplexen Falles maßgeblich beizutragen, hat Ittensohn ihr im wechselhaften Ablauf oft mysteriöser Ereignisse eine Hauptrolle zugedacht.

Und es gibt vieles zu beachten und einzuschätzen in diesem besonderen Krimi, in dem Irena von bekannten Protagonisten aus den Vorgängerromanen wie Stadtführer und Privatschnüffler André Sartorius sowie den Ludwigshafener Kriminalbeamten Frank Achill und Verena Bertling in unterschiedlicher Intensität unterstützt wird. Auch sie müssen sich mit bisher unbekannten Regeln und Gebräuchen eines Klosters vertraut machen und zur Lösung des Falles zahlreichen Fragen nachgehen. Was nicht einfach ist, da sie innerhalb der Klostermauern auf eine Mauer des Schweigens stoßen.

Was eigentlich nicht verwundert und dem Buch durch das Verhalten führender Persönlichkeiten der katholischen Kirche im Missbrauchsskandal ungewollt einen aktuellen Bezug verleiht. Im Buch selbst spielen diese skandalösen Vorkommnisse jedoch keine Rolle. Viel aufzuklären gibt es im Todesfall von Schwester Walburga dennoch. Beispielsweise, welche Rolle spielen Eifersüchteleien und Karrierebestrebungen innerhalb der klösterlichen Gemeinschaft und welchen Einfluss hat das Gerangel um die Nachbesetzung der greisen Priorin. Lange gerätselt werden kann über potenzielle Bestrebungen und Interessen der ursprünglich aus Kolumbien stammenden Novizin Belén, die als verstörte und undurchschaubare Akteurin oftmals für Verwirrung sorgt.

Und noch ein Todesfall

Letztendlich klärt der Autor auf, warum Irena auf der Suche nach Täterin und Todesart selbst in größte Gefahr gerät. Die Geschichte, in der auch traumatische Erlebnisse und ihre Folgen eine Rolle spielen, endet mit einem weiteren dramatischen Todesfall. Der wiederum trägt zur Aufklärung des Mordes an Schwester Walburga bei. Wieso und warum das so ist, können sich Krimifreunde beim Studium der lesenswerten Neuerscheinung zu Gemüte führen.

Am Samstag, 26. Februar, findet von 11 bis 13 Uhr in der Buchhandlung Osiander eine Signierstunde statt. Am 23. März um 20 Uhr ist auch eine Lesung geplant. Über den Ort wird noch entschieden.

Info: Uwe Ittensohn: Klostertod. 343 Seiten. Paperback. 14 Euro, E-Book 10,99 Euro. ISBN: 978-3-8392-0148-0 Gmeiner-Verlag