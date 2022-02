Was geht nur in Putin vor?

Mannheim. „Ich bin total aggressiv. Wenn die mich in der Ukraine brauchen, gehe ich sofort dorthin und töte russische Soldaten.“ Oleksandr Koval (21), der an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert, ist völlig aufgelöst und aufgewühlt. Deshalb sollte man nicht jeden einzelnen Satz gleich für bare Münze nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass Oleksandr Koval seine Aggressionen und die Wut nur schwer kontrollieren kann, versteht sich von selbst. Kurz vor vier Uhr am Donnerstagmorgen hat der junge Mann einen Anruf von einem Freund bekommen. „Er hat gesagt, jetzt geht es los. Ich habe schon vorher nicht richtig schlafen können. Aus Angst. Meine Eltern leben ja in einem Vorort von Kiew. Putin lässt ja jetzt sogar die Hauptstadt bombardieren“, sagt Koval. Kurz nach dem Gespräch melden die Nachrichtenagenturen, dass russische Truppen auf die Hauptstadt Kiew vorrücken.

Rette sich, wer kann

Koval selbst will vorerst in Mannheim bleiben, er hofft, dass „seine Mutter und die Frauen“ nach Polen ausreisen können. „Dort haben wir viele Verwandte.“ Der Vater hat dies nicht vor. „Ich kann mir vorstellen, dass er kämpfen will. Die Ukrainer werden sich auf jeden Fall wehren, selbst wenn es vom Ausland keine Hilfe gibt“, sagt er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 21-Jährige kann verstehen, dass die Nato nicht militärisch eingreift. „Dann könnte ja der Dritte Weltkrieg ausbrechen“, sagt er. Putins Angriff erinnert ihn an den Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion. „Das war 1941. Der Angriff erfolgte praktisch zur selben Uhrzeit wie jetzt der der russischen Truppen auf die Ukraine.“ Dass es dazu jetzt gekommen ist, erfüllt ihn mit großer Trauer. „Ein wenig mehr Hilfe hätten wir uns schon erwartet. Wir haben monatelang vor einem Krieg gewarnt und der Welt gesagt: Macht was. Aber es ist nichts passiert. Jetzt ist es zu spät.“ Und was ist mit den Sanktionen, können die Putin in die Knie zwingen? „Diese Sanktionen machen jetzt keinen Sinn mehr“, glaubt Koval.

Andrey Luzhbin (43) hat vor 22 Jahren Russland verlassen und besitzt inzwischen auch einen deutschen Pass. Er kann es noch immer nicht fassen, dass Putin tatsächlich einen Krieg gegen die Ukraine angezettelt hat. „Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Mir tun die Ukrainer sehr leid. Wir müssen doch alle zusammenhalten“, sagt der Kirchenrat der russisch-orthodoxen Kirche. Kann sich Putin auf die Unterstützung seiner Landleute verlassen? „Ich glaube nicht, dass die Russen es gut finden, dass ihr Präsident jetzt die ganze Ukraine angreift. Was will er denn mit dem Land machen“, fragt sich Luzhbin. Die aggressiven Worte des Kremlherrn machen ihm Angst. „Er droht der Nato. Was soll das? Will er jetzt auch noch das Baltikum oder Deutschland angreifen? Das ist doch alles Wahnsinn.“

Mag sein, dass Putin sich von harten Sanktionen nicht beeindrucken lassen wird. Aber der Kirchenrat geht davon aus, dass die Strafmaßnahmen das Leben der Russen stark beeinträchtigen werden. „Alles wird teurer werden. Es wird keine neuen Computer mehr geben. Ich glaube, Russland wird 30 Jahre zurückfallen“, sieht er schwarz für die Entwicklung seiner früheren Heimat. Dennoch spricht er sich für harte Sanktionen aus: „Unter diesen Bedingungen kann man keine Beziehungen mehr haben. Es darf auch kein russisches Gas mehr fließen“, sagt der Abteilungsleiter bei einem Pfälzer Energieversorger. Und er weiß, dass er seine Eltern, die noch in Russland leben, wahrscheinlich länger nicht mehr sehen wird.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sorge um Verwandte und Freunde

Die Ukrainerin Oleksandra Kudreashova (28) steht noch völlig unter Schock. „Zum Glück sind meine Eltern in Mannheim. Aber die Mutter meines Mannes lebt in Kiew, sein Vater in Lemberg. Sie haben alle so viele Verwandte und Freunde dort“, sagt die Zirkusartistin, die eine Event-Agentur hat. Und wie geht es denen? „Die haben Angst vor den Bomben, es gibt ja keine Luftschutzkeller“, sagt die junge Frau.

Werden die Eltern ihres Mannes fliehen, vielleicht nach Polen? „Nein, das geht nicht. Die Straßen sind voll mit Autos. Es gibt kein Benzin, alle Tankstellen sind leer. Es kommen keine Busse und Züge. Inzwischen sind die Städte abgeriegelt. Überall gibt es Grenzkontrollen. Die Menschen sind eingesperrt.“, erzählt sie. Auch die Versorgungslage sei nicht besonders gut: „Die Leute haben Panik. Es gibt kein Wasser. Alles ist leer“, schildert Oleksandra Kudreashova, was ihr die Familie in der Ukraine am Telefon alles erzählt hat.

Das klingt teilweise widersprüchlich, muss auch nicht alles so stimmen und lässt sich auch nicht im Detail überprüfen. Klar ist nur: Es herrscht Chaos in der Ukraine. Gena Zarnikow (38) versteht die Welt nicht mehr: „Mir tun die Menschen in der Ukraine unfassbar leid. Putin hat die Realität auf den Kopf gestellt“, sagt er. Zarnikow ist in Moskau geboren, hat aber schon lange die deutsche Staatsbürgerschaft. Der Unternehmensberater hat sich Putins Fernsehansprache vom Montag im Original angehört: „Da hat er den Eindruck erweckt, als wolle er die alte Sowjetunion zurückhaben. Ich habe nie gedacht, dass Putin so verrückt ist“, sagt Zarnikow.

Niemand wisse jetzt noch, welche Ziele Putin wirklich verfolge. „Ich habe gedacht, er gibt sich mit den Separatistengebieten zufrieden. Will er jetzt die ganze Ukraine besetzen? Das geht doch gar nicht“, sagt Zarnikow. Es fehlen im die Worte. Keiner kann begreifen, was in Putins Kopf vorgeht.