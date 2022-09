Ansätze und Lösungen finden für die Gestaltung des St.-Guido-Stifts-Platzes in Speyer will die Verwaltung gemeinsam mit der Bevölkerung. Am Mittwochabend waren Interessenten daher zur Bürgerbeteiligung eingeladen. Das gemeinsame Ziel war schnell klar: Mehr Aufenthaltsqualität muss her.

Wie ein Plus an Wohlfühlgarantie erreicht werden kann, wurde zwar nicht eindeutig definiert. Fest

...