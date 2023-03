Weg mit dem Dreck

Speyer. Nachdem der Dreck-weg-Tag 2021 pandemiebedingt ausgefallen ist und auch 2022 nur in abgespeckter Form stattfinden konnte, wird er in diesem Jahr im Rahmen der Kampagne „Sauberes Speyer – Helft mit!“ wieder in altbewährter Form durchgeführt. Das heißt, dass wie gewohnt in größeren Gruppen gesammelt und am Samstag das beliebte Helferfest in der Walderholung gefeiert werden kann. Dem Engagement der Bürger haben die vergangenen zwei Jahre glücklicherweise nicht geschadet: Auch dieses Jahr sorgen am Freitag, 10. März, und am Samstag, 11. März, zahlreiche Freiwillige für ein sauberes Speyer. Aktuell zeigt das Helfer-Barometer einen Pegelstand von 2627 großen und kleinen Umweltaktivisten an.

„Es freut mich sehr, dass sich die Anmeldezahlen etwa auf dem Niveau bewegen, das wir auch vor der Pandemie erreicht hatten. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich aktiv für unsere Stadt und die Umwelt einsetzen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler über die vorbildliche Beteiligung.

„Getreu meinem Motto: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht, hoffe ich, dass ein Aktionstag wie dieser in naher Zukunft nicht mehr nötig sein wird und wir ein grundlegendes Umdenken in der Gesellschaft erreichen – weg von Einwegverpackungen, hin zu Mehrwegsystemen. Damit schützen wir das Klima, leben nachhaltig und schonen Ressourcen. Solange das aber noch nicht der Fall ist, werden wir nicht nur stetig aufklären und für eine nachhaltige Lebensweise werben, sondern uns auch mit einem Dreck-weg-Tag und anderen Aktionen für ein sauberes Speyer einsetzen müssen“, betont Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann.

Insgesamt haben bislang 17 Kindertagesstätten, 15 Schulen und 49 Vereine, Parteien und Verbände sowie einige Privatinitiativen ihre Teilnahme am kollektiven Frühjahrsputz zugesagt, darunter auch Neuzugänge wie der Verein Rollbrett Speyer, der Treffpunkt Asyl der Diakonie, die LUFA, die Umweltpaten Familie Schillinger, Jürgen Zimmer, der erste Beigeordneter der Gemeinde Otterstadt, das Hans-Purrmann-Gymnasium sowie die Kita Rulandstraße.

Bauhof holt die Säcke ab

An beiden Dreck-weg-Tagen fahren die „Saubermänner“ vom städtischen Baubetriebshof und der Abteilung Stadtgrün die 174 Sammelpunkte in der ganzen Stadt an und sorgen mit mehreren Lkw für einen raschen Abtransport des gesammelten Mülls. Wie in jedem Jahr unterstützen auch die Stadtwerke und die Entsorgungsbetriebe die Aktion, stellen Wertstoffsäcke bereit und kümmern sich um Glasbehälter sowie große Abfallcontainer an der Walderholung.

Nach getaner Arbeit können sich die engagierten Umweltschützer beim Helferfest am Samstag, 11. März, in der Walderholung stärken. Ab 12 Uhr sorgt die schnelle Einsatzgruppe Verpflegung der Feuerwehr für ein warmes Mittagessen und Getränke. zg