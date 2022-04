Weg wird jetzt gesperrt

Speyer. Strahlender Sonnenschein lockte an den Osterfeiertagen zahlreiche Menschen nach draußen – ob zum Spaziergang am Rhein oder zum Besuch der Frühjahrsmesse auf dem Speyerer Festplatz. Bedauerlicherweise entschieden sich einige, in Ermangelung freier Parkplätze, die untere Domwiese (Klipfelsau) als solche zu missbrauchen. Insgesamt 128 Fahrzeuge, die entgegen der Grünflächensatzung der Stadt dort geparkt wurden, sind am Ostersonntag und Ostermontag von der Ordnungsbehörde aufgenommen worden. Die Falschparkenden erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ein Verhalten, wie es am vergangenen Wochenende von jenen Autofahrenden an den Tag gelegt wurde, zeugt von Achtlosigkeit und ist in keiner Weise nachvollziehbar. Eine kürzere Wegstrecke vom abgestellten Fahrzeug zum Ausflugsziel darf nicht zulasten der Natur und der Domwiese als Erholungsort gehen“, appelliert Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler an die Gäste der Stadt.

Schaden an der Wiese

„Durch die vielen Autos wird der Boden verdichtet und die Wiese kann sich nur schwer von den Reifenspuren erholen“, erläutert Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann. „Auch Ölspuren sind unter Umweltgesichtspunkten problematisch.“ Damit sich das gezeigte rücksichtslose Verhalten am kommenden Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag nicht wiederholt, wird von Freitagvormittag, ,22. April, bis einschließlich Dienstagvormittag, 26. April, die Einfahrt der Zubringerstraße zum Kanu-Club gesperrt sowie zusätzliche Überwachungskräfte für Kontrollen eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Stadtverwaltung bittet darum, die Parkplätze am Naturfreundehaus und am Technik Museum in Anspruch zu nehmen oder umweltfreundliche Alternativen wie den ÖPNV oder das Fahrrad zu nutzen.

Zudem wurde das Osterwochenende von vielen anscheinend zum Frühjahrsputz genutzt, wobei Naherholungsgebiete wie das Binsfeld als Sammelstelle für den aussortierten Müll zweckentfremdet wurden. „Es ist bedauerlich, dass noch immer auf Selbstverständlichkeiten wie diese hingewiesen werden muss: Fenster, Paletten, Altölkanister,Motorradhelme und Ähnliches haben in der Natur nichts zu suchen und stellen eine Gefahr für Tiere dar. zg