Wege der Konfrontation zwischen Alt und Neu

Speyer. Dass Städtepartnerschaften trotz Corona mit Leben erfüllt werden können, stellen die Städtische Galerie und der Freundeskreis Speyer-Ravenna in diesen Tagen eindrucksvoll unter Beweis. Auf Vermittlung des Freundeskreises unter Leitung von Barbara Mattes präsentiert der weltweit aktive Künstler Felice Nittolo aus Ravenna außergewöhnliche Werke in der Städtischen Galerie.

Die Kunstschau mit dem Titel „Memorie Preziose“ (Kostbare Erinnerungen) wird an diesem Freitagabend, 18. März, um 18 Uhr im Kulturhof Flachsgasse eröffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt jedoch die 3G-Regel mit Maskenpflicht. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Monika Kabs stellt Galerieleiter Franz Dudenhöffer den anwesenden Künstler und seine Werke vor.

Inspiriert von den weltberühmten Mosaiken in Kirchen, Kapellen und anderen Gebäuden, die 1996 von der Unesco zum Weltkulturerbe erhoben wurden, zeigt Felice Nittolo eine künstlerische Bandbreite, die sich konzeptionell in neuen Ausdrucksformen, einer weiterentwickelten Technik und verschiedenen Materialien äußert. Zu den natürlichen und teils künstlich hergestellten Naturalien gehören beispielsweise Glas, Kieselsteine und Muscheln. Das wundert nicht, wenn man einen Blick auf den künstlerischen Werdegang von Felice Nittolo wirft. 1950 in Capriglia Irpina (Region Kampanien) geboren, absolvierte er in Avellino, Neapel, Ravenna und den USA Studiengänge in Malerei, Keramik, Mosaik- und Glaskunst. Ständig mit neuen Ausdrucksformen experimentierend, erlangte er 1984 beim zweiten Kongress der „International Association of Contemporary Mosaicists“ in Frankreich weltweite Aufmerksamkeit. Kein Wunder also, dass er inzwischen in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und in Japan ein gefragter Künstler ist. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit unterrichtete er jahrelang in Ravenna Mosaikkunst am Kunstinstitut Nervi-Severini, er lehrte zudem an der dortigen Akademie der Schönen Künste und war ferner als Dozent an der Pilchuck School in Seattle (USA) tätig.

Dantes Göttliche Komödie

Seine künstlerische Herangehensweise mit weitgehend neuen Ausdrucksformen des klassischen Mosaiks, bei denen er die Grenzen desselben gerne aus- und überreizt, wird in der Speyerer Kunstschau deutlich. Auch deshalb ließen Galerieleiter Dudenhöffer und der Künstler beim Pressegespräch anklingen, dass der künstlerische Weg noch nicht zu Ende gegangen ist. Die Vielseitigkeit von Felice Nittolo schlägt sich zudem in einem Bilderzyklus zu Dantes Göttlicher Komödie nieder, der Eingang in einen großformatigen Bildband fand, den Nittolo im letzten Jahr anlässlich des 700. Todestages von Dante Alighieri herausgegeben hat. Der italienische Dichter und Philosoph starb im September 1321 in Ravenna. Einige der Bildbände sind in der Galerie käuflich zu erwerben.

Wie sehr Nittolo in seinem künstlerischen Schaffen zwischen Materie und mosaikartigem Denken schwankt, wird an den 43 Exponaten deutlich. In Bilder und Plastiken sind Eindrücke und Erinnerungen verarbeitet, die sowohl in klassischen als auch in zeitgenössischen Strukturen Ausdruck finden. Nicht umsonst heißt es im Flyer zur Ausstellung, dass die Werkschau Wege der Konfrontation zwischen dem Alten und dem Neuen konstruiert und dabei gestische und informelle Suggestionen so lange in Frage stellt, bis eine rigoros unvorhersehbare Poetik erreicht wird. Farbige Akzente betonen zusätzlich die aufwendig gefertigten Strukturen, von denen der Künstler sagt, „er male mit Steinchen!“

Zu den wertvollen Erinnerungen an das Original in einer Kapelle von Ravenna zählt das 100 mal 100 Zentimeter große Bild „Vestigia Madonna Orante“, in das Nittolo eine mit Tusche gemalte Madonna integrierte. Ergänzend zur Ausstellung findet am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, ein Power-Point-Vortrag von Dr. Klaus Haag statt. Der Literaturwissenschaftler referiert über „Die Kunst der Tesserae und Smalten – Die Welt der frühchristlichen und byzantinischen Mosaiken von Ravenna“.

Info: Die Ausstellung dauert bis Sonntag, 1. Mai. Die Öffnungszeiten sind donnerstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr.