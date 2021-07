Wegen Überflutung: Speyer sperrt Industriestraße

Speyer. Die Industriestraße in Speyer in Höhe der Joachim-Becher-Straße und der Deichmeisterei musste in der Nacht zum heutigen Dienstag voll gesperrt werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Grund sei die vollständige Überflutung der Fahrbahn.

Im Bereich der Industriestraße / Heinkelstraße wurde laut der Mitteilung eine Vorsperre und eine Umleitung über die Heinkelstraße – Am Neuen Rheinhafen ins Pleiad-Gebiet aufgebaut. Des Weiteren wurde im Bereich Industriestraße / Rheinhäuser Straße eine Vollsperre ohne Wendemöglichkeit für LKW eingerichtet.

Da die Straßenverkehrsbehörde mehrfach Verstöße gegen die Sperrungen feststellen musste und unter anderem die Absperrungen eigenhändig geöffnet und nicht wieder verschlossen wurden, bittet die Stadtverwaltung dringend, die Absperrmaßnahmen zu befolgen.