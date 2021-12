Speyer. „Weihnachten in der Tüte – Kinder wieder zu Weihnachten glücklich machen.“ Unter diesem Motto startet die Junge Union im Dezember wieder ihre Sammelaktion für bedürftige Kinder in Speyer und bittet um Spenden, um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen der Umgebung ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Die Junge Union freut sich, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Menschen bei der Aktion mitmachen und mit ihren Gaben zum Erfolg beitragen.

„Weihnachten 2020 konnten wir über 220 Kinder im Namen der Spendenden beschenken. Die Tüten werden insbesondere an karitative Einrichtungen wie ein Kinderheim, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen und an viele weitere Familien, die sich bei uns gemeldet haben, weitergegeben“, das sagt Marius Schüle, der Kreisvorsitzende der Jungen Union in der Domstadt. zg