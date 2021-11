Weihnachtsmarkt in Speyer beginnt

Speyer. Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt vom Speyerer Dom bis zum Altpörtel ist seit heute geöffnet. Wegen der Pandemie gab es keine große Eröffnung wie in den Jahren zuvor. 19 Verkaufs-, 22 Verzehrstände sowie zwei Kinderkarussells, eine Kindereisenbahn und die Schlittschuhbahn werden entlang der Maximilianstraße aufgebaut sein.

Die Sperrstunde für den Weihnachtsmarkt wurde von der Stadt Speyer eine Stunde nach vorne gelegt. Der Markt wird daher an allen Wochentagen nur bis 20 Uhr statt wie bisher bis 21 oder sogar 22 Uhr geöffnet sein.

Das beliebte Feuerwerksspektakel „Altpörtel in Flammen“ kann in diesem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. Auch die Kinderbackstube und der Weihnachtsmarkt der Partnerstädte werden in diesem Jahr nicht Teil des Programms sein.

Die Stadt hat zudem eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die als Rechtsgrundlage für die Durchführung des Marktes gilt. Alle Informationen gibt es hier.

