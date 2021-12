Speyer. Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer soll nun doch vorzeitig abgebrochen werden. Das kündigte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag laut SWR und Rheinpfalz an. Gemeinsam mit den beteiligten Marktbetreibern soll in der kommenden Woche festgelegt werden, wann der Weihnachtsmarkt beendet werden soll. Die Märkte in Baden-Württemberg sind in dieser Woche untersagt worden. Auch Schwetzingen hatte seinen Weihnachtsmarkt deswegen abbrechen müssen.

