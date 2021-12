Weihnachtsmarkt in Speyer soll nun doch unterbrochen werden

Speyer. Nun ist es amtlich: Der Speyerer Weihnachts- und Neujahrsmarkt wird zunächst zumindest unterbrochen, teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Freitag mit. Bereits am Sonntag sollen der adventliche Handel und Wandel im Schatten des Doms ausgesetzt werden. Über das womöglich endgültige Aus soll von den zuständigen Gremien in der kommenden Woche entschieden werden.

„Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt wird definitiv nicht bis zum 9. Januar laufen“, erklärte das Stadtoberhaupt in einer digitalen Pressekonferenz. Die noch immer bedrückende Corona-Lage in der Stadt und dem Umland, die hohe Anzahl der Neuinfektionen und die überstrapazierte Situation in den Krankenhäusern in Speyer und der Region ließen das sorglose Beisammensein auf der zentralen Maximilianstraße nicht länger zu. „Es erscheint surreal, wenn ein Kind auf der Reitschule sitzt und es in den Kliniken gleichzeitig um Leben und Tod geht“, so die Stadtchefin in ihrer Stellungnahme.

Außerdem befürchtet die Stadt, dass der Besucheransturm in Speyer, nachdem andere beliebte Weihnachtsmärkte in der Umgebung geschlossen wurden – unter anderem in Landau und Neustadt – zu groß werden könnte. Laut der Oberbürgermeisterin soll der Weihnachtsmarkt in der Stadt deshalb bereits am Sonntag, 5. Dezember, geschlossen bleiben. Am Montag, 6. Dezember, soll es dann allerdings vorerst wie gewohnt weitergehen.

Über das Datum der Schließung will die Stadt laut Seiler in der kommenden Woche mit den Standbetreibern sprechen. In diesen Gesprächen soll dann festgelegt werden, wann genau zumindest einige der Marktbeschicker ihre Buden schließen müssen.

Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sind aus ihrer Sicht insbesondere die Verzehr- und Verweilorte auf dem Weihnachtsmarkt problematisch. Das Stadtoberhaupt möchte Familien aber trotz der eventuellen Schließung der Weihnachtsmarktbuden noch kleinere Attraktionen bieten. Sie prüft deshalb „an Werktagen, im Freien und nur, sofern es vertretbar ist“, entsprechende Angebote zu machen.

Wie sich gezeigt hat, ist der Weihnachtsmarkt in Speyer an den Wochentagen ab 16 Uhr sowie am Wochenende ab 14.30 Uhr besonders stark frequentiert. Über diese Beobachtung informierte Dirk Bachmann vom Kommunalem Vollzugsdienst in der Konferenz mit. Zwischen 22. November und 2. Dezember haben die zehn Mitarbeiter seiner Behörde rund 1300 Weihnachtsmarktbesucher auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen stichprobenartig kontrolliert.

Der Großteil der Besucher habe sich in den vergangenen Tagen an die Maskenpflicht gehalten, doch Abstandsregelungen hätten im Bereich der Alten Münze und beim Geschirrplätzel zeitweise allerdings überhaupt nicht beachtet worden.

Erst die Verringerung der „Verweilplätze“ um die Hälfte die kürzeren Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes hätten den „Druck aus dem Geschehen“ genommen, bilanziert Bachmann.

