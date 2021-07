Weil der Dino Tourette hat

Speyer. „Das Leben mit Tourette oder überhaupt mit Behinderung anzunehmen, das ist die große Herausforderung im Leben“, meint Stefan Dreeßen von der Seelsorge von Menschen mit Behinderung im Bistum Speyer. Diese Botschaft vermittelt das Theaterstück „Ein Saurier mit Tourette-Syndrom“, das auf dem Buch von Hermann Krämer basiert. „Genießen Sie Ihr gemeinsames Leben“, sagt Dr. Veritatio, der von Herrmann Krämer gespielt wird. Der Buchautor und Schauspieler ist selbst von der neuropsychiatrischen Erkrankung Tourette betroffen.

Tourette äußert sich in vokalen und motorischen Tics. Das Kinder- und Jugendstück handelt von der Lebensgeschichte des Sauriers „Ticco“, von seinen Schwierigkeiten in der Schule, dem Besuch bei Ärzten, nach dem Suchen und Finden von Glück im privaten und beruflichen Leben. Er findet schließlich in „Kessi“ eine Partnerin fürs Leben. Am Ende heißt es: „Ich bin okay, auch mit den Tics“ und „Ich lieb ihn auch mit den Tics“.

2020 gründete Stefan Dreeßen das Puppentheater „Vereint“. Er fand in Matthias Folz vom Kinder- und Jugendtheater in Speyer und in Hanne Heinstein als Drehbuchschreiberin und Regisseurin geeignete Mitstreiter. Christina Beeck übernahm die Hauptrollen, Hanne Heinstein die Rolle der Eltern, Matthias Folz die Rolle des Erzählers. Der Film auf Youtube: https://youtu.be/exSoPC9pWbo. Am 26. September ist er in Speyer zu sehen. zg