Weinprobe mit Comedians

Region. „Comedyspaß im Weinglas“ ist das Motto einer virtuellen Comedy-Weinprobe, die zwischen dem 13. und 16. Mai ausgestrahlt wird. Andreas Trischmann von Charity Kids Festival organisiert das Event in Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft in Herxheim am Berg, der Heim’schen Privat-Sektkellerei in Neustadt an der Weinstraße und dem Weingut Nett aus Geinsheim. Neben der aufeinander abgestimmten Sekt- und Weinauswahl sorgen fünf regionale Comedians für Heiterkeit und gute Laune.

Weine und Sekt werden von Vertretern der Betriebe vorgestellt und professionell besprochen. Zwischen den Genüssen gibt’s Programm von Ossi Bollo, Toby Käp, Sveb Hieronymus, bekannt als „Der Rocker vom Hocker“, Tim Poschmann und Ben Salzner. Tim Poschmann vom Boulevardtheater in Deidesheim übernimmt die Co-Moderation.

Das Paket für 59 Euro enthält je eine Flasche Sekt „Pinot Rosé“, 2020 Chardonnay trocken, 2019 Sauvignan Goimont, 2019 Rosenmuskateller lieblich, 2020 Riesling trocken, 2019 Portugieser „Alte Reben“ trocken. Für Abholer am Weingut Nett gibt es eine Flasche Wein gratis.

Interessierte können ihr Wein-und-Sekt-Paket samt Zugangsdaten zum Programm bis zum 7. Mai unter www.comedyspass-im-Weinglas.de bestellen. Der Versand erfolgt über die Lebenshilfe in Bad Dürkheim. Der Erlös dient der Linderung von Corona-bedingten Ausfällen der Kulturszene. mm

