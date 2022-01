Weniger Betten im Mannheimer Uniklinikum erwartet

Die Universitätsklinika Mannheim und Heidelberg wollen fusionieren. Alleiniger Träger wäre dann das Land.

Bisher ist das Mannheimer Klinikum eine städtische Tochter. Das Land ist aber bereits über die Medizinische Fakultät – eine Außenstelle der Uni Heidelberg – mit im Boot.

Zusammen hätten die Klinika nach bisherigem offiziellen Stand mehr als 3300 Betten (in Heidelberg 1988, in Mannheim 1352). Damit wären sie noch größer die Berliner Charité, die an vier Standorten insgesamt rund 3000 Betten hat, und somit künftig die Nummer 1 in der deutschen Krankenhauslandschaft.

Mit der Fusion soll eine Allianz gegründet werden, an der auch vier sehr renommierte Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich beteiligt sind: das Zentralinstitut (ZI) für Seelische Gesundheit in Mannheim sowie aus Heidelberg das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ), das Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung und das Europäische Molekularbiologie-Laboratorium (EMBL).

Die genaue Rechtsform der Allianz steht noch nicht fest.

Das Klinikum würde dann „Universitätsmedizin Heidelberg – Campus Mannheim“ heißen.

Ursprünglich war die Fusion schon zum 1. Januar 2022 geplant. Mittlerweile ist der frühestmögliche Zeitpunkt ein Jahr später. sma