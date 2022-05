Wenn Bücher zu klingen beginnen

Speyer. Wer braucht heute noch Telefonbücher? Im Jugendensemble Neue Musik Rheinland-Pfalz/Saar (JENM) kann man mit ihnen eine ganze Menge anfangen. Sie können sogar ein Schlagzeug ersetzen, wie das JENM beim Konzert in der Landesbibliothek demonstriert hat. Unter dem Titel „Music of Books“ wurde eine Auswahl von Stücken internationaler zeitgenössischer Künstler geboten, die beide Medien – Musik und Bücher – in Beziehung setzen.

Jonah Ferdinand trommelt und klöppelt auf den Zahlenkonvoluten aus Papier und Pappe herum, als hätte er Snare Drum, Hi-Hat und Becken vor sich. Dabei lernt das interessierte Publikum, dass Telefonbücher an bestimmten Stellen anders und unterschiedliche Telefonbücher sogar ganz anders klingen können. Das Programm handelt „über Bücher, mit Büchern und auf Büchern“, wie die Künstlerische Leiterin Eva Zöllner beim Konzert verdeutlicht. Sie hat das JNEM vor zwei Jahren gemeinsam mit Dirigent Stefan Kohmann übernommen. Eines der Projekte: Räume bespielen, die nicht zu den typischen Aufführungsorten zählen. Die jungen Damen und Herren – das Ensemble zählt insgesamt 17 Mitglieder – sind im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Ziel ist es, junge Musiker ans zeitgenössische Genre heranzuführen.

In der Landesbibliothek geht es im Stück „10 readers“ um Bücher. Zehn Leser sitzen verteilt im Raum und lesen. 15 Minuten lang ist es mehr oder weniger still, nur gelegentlich stoßen die Lesenden spontan ein Wort aus, das ihnen bei der Lektüre begegnet. Dabei spielt der Zufall mit und erzeugt Wortfolgen, die man in einen Zusammenhang zu bringen versucht.

So könnte die „Panikattacke“ vom Anblick eines „Kommissbrotes“, aber wohl eher von einer „Handgranate“ ausgelöst worden sein, die wiederum eine „Schweißdrüsenaktivität“ in Gang setzt. Musikalische Abläufe sucht man hier – bis auf ein kakophonisches Crescendo – freilich vergebens. Wie auch immer: Als das Wort „Eingeschlafen“ erklingt, antwortet ein älterer Herr: „Stimmt.“ „Dem Vergessen lauschen“ heißt ein Quintett für Streichinstrumente, in denen auch Bücher – genauer: Asterix-Hefte – verklanglicht werden. Es stammt vom mexikanischen Komponisten Aldo Lombera und versorgt die offenen Ohren im Saal mit Schleif- und Quietschgeräuschen auf Saiten und Seiten, als würde ein alter Güterzug einfahren oder ein Flieger landen.

Unterdessen ist Leiterin Eva Zöllner selbst am Akkordeon zu hören, auf dem sie das Stück „Transit“ der mexikanischen Komponistin Georgina Derbez interpretiert. Rätselhafte Akkorde, irisierende Töne, Klangballungen und Melodiefragmente, die von einer schwebenden bis konvulsivischen Dynamik getragen werden, bebildern das Sein zwischen den Welten. Als beispielhaft genannt wird hierfür das Emigrantenschicksal von Schriftstellerin Anna Seghers.

Der 13-jährigen Diana, die das Konzert aufmerksam verfolgt hat, hat das letzte Stück am besten gefallen. Die anderen fand sie „eher langweilig“, wie sie im Gespräch berichtet. Diana spielt Cello und freut sich auf die nächste Stunde. Auf dem Notenständer steht eine Sonate von Brahms.

