Wenn der „Puck“ träumt - Theaterstück im Alten Stadtsaal Schwetzingen

Speyer. „Puck erzählt seinen Sommernachtstraum“ heißt ein Theaterstück für alle ab 10 Jahren von Renate Fräßdorf, frei erzählt nach William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ mit der Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es ist am Samstag, 16. Juli, ab 19 Uhr im Alten Stadtsaal zu sehen. Die urspünglich geplanten Nachmittagsvorstellungen wurden wegen Hitzewarnungen abgesagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn Puck erzählt, ist die Geschichte ganz einfach: Hermia und Lysander lieben sich. Hermia soll aber Demetrius heiraten, den ihre Freundin Helena liebt. Pucks Chef Oberon hat Zoff mit seiner Titania, ein Esel verwirrt das Ganze zusätzlich. Das ergibt eine verrückte Nacht, bei der sich Puck königlich amüsiert. Die Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer ist in Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz entstanden. Karten für 12/8 Euro gibt’s im Speirer Buchladen, unter Telefon 06232/2 89 07 50 oder per E-Mail an reservierung@theater-speyer.de. Bild: Lichtfreibeuter/Oliver Franck