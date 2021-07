Wenn der Stadtvorstand selbst ein schenkt

Speyer. Das war mal wieder ein schöner Termin für die sonst arg leidenden Schausteller in Speyer. Am Donnerstag wurde dem Kinderhospiz Sterntaler eine Spende in Höhe von 1650 Euro überreicht. Stellvertretend nahm Beate Däuwel die Spendensammlung der Stadt und der Schaustellerbetriebe entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die heutige Spendenübergabe hat wieder einmal gezeigt: Speyer ist gelebte Solidarität. Dass eine solche Aktion von allen Seiten mitgestaltet wurde und in so kurzer Zeit eine Spende in dieser Höhe eingenommen werden konnte, macht mich stolz“, drückte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ihre Dankbarkeit gegenüber den Schaustellern und Bürgern aus, die in der eigentlichen Brezelfestwoche die Spendenbox gefüllt haben.

Spendendosen waren gut gefüllt

Aktion Schausteller im Speyerer Domgarten 8 Bilder Mehr erfahren

Als besondere Aktion hatte der gesamte Speyerer Stadtvorstand die Schausteller vor Ort für jeweils eine Stunde beim Verkauf ihrer Waren unterstützt. Das in dieser Zeit eingenommene Geld wurde von den Schaustellerbetrieben aufgestockt und vollumfänglich ans Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gespendet. Wer zudem direkt an den Ständen spenden wollte, hatte dazu mittels der an den Betrieben aufgestellten Spendendosen des Kinderhospizes die Möglichkeit dazu.

Mehr zum Thema Aktion Schausteller im Speyerer Domgarten 8 Bilder Mehr erfahren

„Die Unterstützung der Sterntaler ist mir eine Herzensangelegenheit. Das Kinderhospiz ist nicht nur Ein Ort der Trauer, sondern viel mehr: ein Ort, an dem gemeinsam gelacht und Kraft getankt werden kann und der solch einen unschätzbaren Wert hat“, drückte Stefanie Seiler im Gespräch mit Beate Däuwel ihre Hochachtung dem Betreiberverein gegenüber aus. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2