Wenn die Ehemaligen helfen

Speyer/Mainz. Bei der Preisverleihung des Jugend-Engagement-Wettbewerbs „Sich einmischen – was bewegen“ wurde das „BALL-Projekt“, eine Kooperation der Malteser-Jugend im Bistum Speyer mit dem Sozialen Ehrenamt in Mainz geehrt. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung unseres Engagements“, sagt Ruth Bellmann, die die Projektgruppe leitet, bei der Übergabe durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Die Idee: Ehemalige Gruppenleitungen der Malteser-Jugend engagieren sich auch nach ihrem Ausscheiden in zwei bis drei selbst gewählten Sozialaktionen pro Jahr ehrenamtlich – ohne an einen festen Termin gebunden zu sein. „Dieses Modell passt sehr gut zu den Lebenswelten der Ehemaligen, die zum Teil auswärts studieren oder eine Familie gegründet haben“, erklärt Felix Bohn, Jugendreferent in der Diözesangeschäftsstelle.

Im BALL-Projekt (Begegnen, Aktivieren, Lachen, Leben), das seit 2022 existiert, wird der wertvolle Erfahrungsschatz genutzt. Vom Zoobesuch für Menschen mit Demenz bis zum Frühstück für Bedürftige in Frankenthal reicht das Spektrum. zg