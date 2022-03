Wenn erst Demenz Verständnis schafft

Speyer. Was klingt wie die Drohung eines eifersüchtigen Liebhabers war tatsächlich eine seuchenpolizeiliche Anordnung der US-Militärbehörde: „Stay away from Gretchen“ warnte die GIs nach Ende des Zweiten Weltkriegs davor, sich mit deutschen Frauen einzulassen – sonst drohe Syphilis. Aus der tausendfach ignorierten Order machte Susanne Abel den Titel ihres Debütromans, der – obwohl vom Feuilleton kaum beachtet– zum Bestseller wurde und folgerichtig auch für den ersten komplett ausverkauften Abend der Reihe Speyer.Lit sorgt.

Mit ihrem natürlichen Auftreten knüpft die in Köln lebende Autorin, die als Regisseurin arbeitet, aber auch auf berufliche Erfahrungen als Erzieherin, Puppenspielerin und Requisiteurin zurückgreifen kann, von Anfang an eine enge Verbindung zu ihrem Publikum. Nahezu alle im Alten Stadtsaal haben ihr Buch gelesen, ergibt die Nachfrage von Dagmar Strubl vom Mitveranstalter Buchhandlung Osiander, die die Lesung moderiert.

Ganz unkompliziert: Autorin Susanne Abel im Alten Stadtsaal. © Venus

Sehr viel von ihrer eigenen Person stecke in einer ihrer Hauptfiguren, dem Nachrichtenmoderator Tom Monderath, erklärt Abel, nachdem sie Auszüge aus den verschiedenen Handlungssträngen ihres Buches, an dem sie fünf Jahre arbeitete, vorgelesen hat.

Das Gerüst sei autobiografisch, auch ihre Mutter hatte eine sehr schwere Kindheit und Jugend, über die sie mit ihrer Tochter nie sprach. Erst, als sie dement war, war über die geteilten Erinnerungen der Weg für ein Verständnis frei – ähnlich wie bei Greta aus dem Roman, die erst als 84-Jährige ihrem Sohn von ihrer Liebe zum schwarzen US-Soldaten Bob erzählt, von dem sie ein Kind bekam, das ihr weggenommen wurde.

Den Erfolg ihres Buches, von dem auch der Verlag überrascht worden sei, führt Susanne Abel auch darauf zurück, „dass uns die Vergangenheit unserer Eltern und Großeltern im wahrsten Sinne des Wortes in den Knochen steckt“. Das Thema Drittes Reich, Kriegs- und Nachkriegszeit stoße aktuell wieder auf großes Interesse.

Traurige Aktualität hat durch den russischen Überfall auf die Ukraine auch das Thema Flucht und Vertreibung erhalten, das Abel mit Gretas Familie behandelt, die ihre Heimat in Preußisch Eylau verlassen muss und in Heidelberg Unterschlupf findet. Scheinbar nie inaktuell wird der Rassismus, der Bob unter seinen weißen Kameraden erfährt, als er Greta in einem Lokal gegen einen übergriffigen weißen Soldaten verteidigt.

Für ihre Lesung hat Abel die bedrückendsten Stellen ausgespart, der Krieg ist im Fernsehen präsent genug. Dafür gibt es schwarzen Humor, als die demente Greta im Restaurant den teueren Chardonnay wie Wasser kippt und vom peinlich berührten Sohn unter Hitlergrüßen hinausgeführt wird. Und ein Lob fürs Publikum, das sich darüber amüsiert, als Greta ihr Weinglas in einem Zug leert – „in Norddeutschland lacht da keiner“.

