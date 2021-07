Wer die Fähre nimmt, hat Urlaub im Kopf

Speyer/Rheinhausen/Brühl/Altrip. Ernst Hessenauer weiß, dass er einen Job auf einem Traumschiff hat. Braungebrannt, im weißen Hemd mit goldfarbenen Schulterklappen steht der 70-jährige Fährmann am Steuerrad. Freundlich begrüßt er die Fahrradfahrer und Fuß. Seit mehr als 25 Jahren transportiert Hessenauer mit seinem kleinen Ausflugsschiff bei Stromkilometer 394 die Menschen über den längsten Fluss Deutschlands. Den Rhein queren auf seiner 865 Kilometer langen deutschen Strecke rund 30 Fähren – von der kleinen Personenfähre für Touristen wie der „Neptun“ bis zu großen Autofähren, die vor allem von Pendlern genutzt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Menschen am Rhein ist der Fährverkehr unverzichtbar. Bis in die Römerzeit lässt er sich zurückverfolgen. Nur wenige Brücken führen über den breiten Fluss: meist bei großen Städten mit hohem Verkehrsaufkommen. In dünner besiedelten Gebieten sind die Menschen auf die kostenpflichtigen Dienste der Fährleute angewiesen, die sie sicher ans andere Ufer bringen.

Doch die Corona-Pandemie hat auch den Fährbetreibern gehörig das Geschäft verdorben, viele bangen um ihre Existenz: Zwischen 30 und 80 Prozent weniger Passagiere hätten die Rheinfähren genutzt, informiert Michael Maul, Vorsitzender des Deutschen Fährverbandes in Rüdesheim am Rhein. Zwar habe in den vergangenen Monaten der Fahrradverkehr stark zugenommen, aber die Zahl der Pendler mit dem Auto sei eingebrochen. Und die bringen das Geld in die Kasse.

Auch die Auswirkungen des Klimawandels mit Betriebsausfällen durch Niedrigwasser oder jetzt zuletzt durch das Hochwasser in der besten Sommersaison setzen den meist privaten Fährbetreibern zu, sagt Maul. Mit einer Corona-Soforthilfe griff das Land Rheinland-Pfalz den Fährbetreibern unter die Arme und bezuschusste deren Treibstoffkosten, wie das Verkehrsministerium in Mainz informiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwei Wochen Hochwasserpause

Kapitän Hessenauer ist mit seiner „Neptun“ in der Krise bisher ganz gut gefahren. Er befördert im Auftrag der Verkehrsbetriebe Speyer im Sommerhalbjahr jedes Wochenende im 30-Minutentakt bis zu 35 Personen. Sein weiß-blaues Schiff hat einen Tiefgang von nur 80 Zentimetern. „Niedrigwasser war bisher kein Problem“, sagt der gelernte Binnenschiffer, startet den Dieselmotor und legt ab. Aber zuletzt musste er für zwei Wochen pausieren, wegen des Hochwassers, denn dann ist die Überfahrt vor allem wegen des Treibgutes zu gefährlich. Und der Naturhafen in Speyer ist wegen der Überflutung nicht zugänglich. Hessenauer hofft, am kommenden Samstag oder Sonntag wieder starten zu können. Rund 20 Mal am Tag fährt Hessenauer sonst die historische Strecke. 1,70 Euro kostet eine Einzelfahrt, für den Fahrradtransport legt man 80 Cent drauf.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Verbindung Der Fährmann holt über Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Sicherheit Gemeinden Brühl und Ketsch haben Hochwasser am Rhein fest im Blick Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rheinquerung Brühler Kollerfähre galt als „fliegende Brücke“ Mehr erfahren

Bereits 1296 wird ein Fährverkehr bei Rheinhausen urkundlich erwähnt. Die Rheinhäuser Fähre war Teil der ersten regelmäßigen Postroute Europas zwischen Innsbruck und Brüssel, betrieben seit 1490. Auch die Speyerer Fürstbischöfe nutzten die Rheinquerung per Schiff, um ihre badische Residenz im rund 50 Kilometer entfernten Schloss von Bruchsal zu erreichen.

Ein paar Kilometer stromabwärts warten Pamela und Rafael Weichenthal im Campingbus am Rheinufer bei Brühl darauf, mit der Autofähre zur Kollerinsel zu kommen. Der Weg übers Wasser zu der fast vollständig vom Rhein und einem Altrheinarm umgebenen Binnenhalbinsel sei für sie der schnellste, sagt das junge Ehepaar aus dem südhessischen Babenhausen. Sie planen ein paar schöne Tage auf dem Campingplatz, einmal ohne Kinder. Wie lange der vom Land Baden-Württemberg betriebene Fährverkehr an dieser Stelle noch aufrecht erhalten wird, ist unklar: Schon lange kursieren Gerüchte, dass Gelder gestrichen werden sollen, erzählt ein Fährmann. Und ob dann die Gemeinde den Zuschuss bezahlt, ist unklar. Auch die Kollerfähre musste bei Hochwasser pausieren, ist jetzt aber wieder unterwegs.

Proppenvoll ist hingegen die Rheinfähre Altrip-Mannheim. Vor der Auffahrt im Hafen in Rheinau stauen sich Autos, zwischendrin Roller- und Fahrradfahrer sowie Fußgänger. Die Fährverbindung sei für die dicht besiedelte Region wichtig, sagt der evangelische Pfarrer Alexander Ebel aus dem pfälzischen Altrip, dessen Frau beruflich über den Rhein pendelt. Eine Taxifahrerin wartet bereits darauf, dass die Fähre ablegt. Vor allem, um Schülerinnen und Schüler zu transportieren, hätten die benachbarten Kommunen einen Kleinbusverkehr via Fähre eingerichtet. „Wir wollen sie behalten, die Fähre“, sagt sie.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Frank Klosen aus Mannheim-Käfertal zahlt gerne für sein Cabriolet die 7 Euro für den Hin- und Rückweg, um im Naherholungsgebiet „Blaue Adria“ auf der Pfälzer Seite in einem der Baggerseen zu schwimmen. Eine Rheinbrücke von Mannheim in die Schwesterstadt Ludwigshafen, eine wichtige Verkehrsader, ist wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Der Umweg über die Autobahn oder Bundesstraße wäre einfach zu weit, sagt Klosen.

Umwelt- und Naturschützer ziehen ohnehin den Fährverkehr am Rhein neuen Brückenbauprojekten vor. Fähren seien eine vergleichsweise umweltfreundliche Alternative, sagt Sabine Yacoub, Vorsitzende des Umweltschutzverbands BUND Rheinland-Pfalz. Der seit Jahren im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal geplante Bau einer Brücke zwischen St. Goar und St. Goarshausen würde zu hohen Umweltbelastungen führen. Statt neuer Brückenbauten am Rhein sollten der Fährvertrieb optimiert und die Fähren umweltfreundlicher gemacht werden, fordert Yacoub.

Wasserstoffantrieb wird getestet

Auch Michael Maul, der die Interessen aller deutschen Fährunternehmen vertritt, weiß, dass mit Blick auf den Klimaschutz die Tage der Dieselmotoren gezählt sind. Derzeit würden Fähren mit Wasserstoffantrieb erprobt, der Weg gehe aber in Richtung Batteriestrom aus erneuerbaren Energie. Zwar gebe es erste elektrische und teilelektrische Fähren, sagt Maul, „doch die Technologie ist noch nicht so weit“.

Für die Tagesausflügler auf der „Neptun“ ist die Fahrt über das grünliche Rheinwasser vor allem ein großer Spaß. „Mach ruhig langsam, sagen viele Fahrgäste“, erzählt Kapitän Hessenauer, der für sie auch ein kühles Bier im Bordkühlschrank hat. Von Ufer zu Ufer als Fährmann am Steuerrad – Hessenauer will fahren, solange es seine Gesundheit erlaubt. Und dann? „Das steht in den Sternen“, sagt er. Gerade macht sein Enkel das Schifferpatent.