Wer findet scharfe Zähne?

Speyer. Wie groß ist eigentlich ein Megalodon-Zahn? Was ist ein Revolvergebiss? Und wo hat sich der Zahn des Schwarzspitzen-Riffhais versteckt? Bei den Themenwochen „Hai-Live“ gilt es, genau das herauszufinden: Bis zum 1. Mai bietet das Sea Life Speyer viele spannende Mitmachaktionen, bei denen die Besucher spielerisch jede Menge über die verschiedenen Hai-Arten lernen können.

Als besondere Herausforderung gilt es, knallbunte Haizähne zu finden, denn in fünf der insgesamt 40 Becken des Großaquariums wurden farbenfrohe Nachbildungen der kräftigen Beißerchen versteckt. Wo ist der Zahn des Weißspitzen-Riffhais zu finden? Und in welchem Becken verbirgt sich der Zahn des Weißen Hais? Wer die Mission erfolgreich meistert, wird am Ende mit einer kleinen Überraschung des Kooperationspartners Play-Doh belohnt.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Besucher nach rund zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder mit interaktiven Themenwochen überraschen dürfen“, erklärt Christine Leingang, General Managerin des Sea Life Speyer. „Mit ,Hai-Live’ starten wir mit einem echten ,Hai-Light’ in die Frühjahrssaison und freuen uns auf weitere Events im Laufe des Jahres.“ zg

