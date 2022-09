Wer möchte gerne Tagesmutter oder Tagesvater werden?

Speyer. Wer gerne Tagesmutter oder Tagesvater werden und damit seinen Wunsch der Kinderbetreuung verwirklichen will, ist am Freitag, 30. September, um 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Speyer-Nord, Weißdornweg 3, zu einer eine Informationsveranstaltung zum Qualifizierungskurs Kindertagespflege eingeladen.

Mitarbeiterinnen der Kindertagespflege vom Kinderschutzbund Speyer informieren über die Rahmenbedingungen der Tätigkeit in der Kindertagespflege, über Kursablauf und Inhalte. Der nächste Kurs findet vom 14. Januar bis voraussichtlich 14. Oktober mit insgesamt 210 Unterrichtseinheiten im Mehrgenerationenhaus Speyer-Nord statt. Die Zeiten sind montags von 19 bis 21.15 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 15 Uhr. Die Schulferien sind ausgenommen.

Ein Team von Dozenten vermittelt unter anderem Kenntnisse aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen, Ernährung und Gesundheit sowie Erste Hilfe am Kind. Die Kursgebühr beträgt 150 Euro und 40 Euro für den Erste-Hilfe-Kurs am Kind. Die Qualifizierung wird in Kooperation von Kinderschutzbund und der Volkshochschule Speyer angeboten.

Mehr Infos und Anmeldung beim Kinderschutzbund, Ortsverband Speyer, Roland-Berst-Straße 1, 67346 Speyer, Telefon 06232/7 22 98, E-Mail kindertagespflege@kinderschutzbund-speyer. de, Internet www.kinderschutzbund-speyer.de. zg