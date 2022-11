Werke von Schubert in Speyer

Speyer. Zwei Nachwuchskünstler, die aus der Domsingschule Speyer hervorgegangen sind, wagen sich an am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstraße 33b, an einen der beliebtesten Liederzyklen der Musikgeschichte: „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert. Die Lieder nach Textvorlagen von Wilhelm Müller entstanden im Jahre 1823 während eines Krankenhausaufenthaltes des unheilbar erkrankten österreichischen Komponisten.

Das Werk schildert das Schicksal eines jungen Müllers, der sich durch die schöne Natur entlang eines Baches auf Wanderschaft begibt und sich unsterblich verliebt. Der Liederzyklus verkörpert alle Emotionen und Facetten einer Liebe, die letztlich unerfüllt bleibt: Anfängliche Hoffnung, Lebensfreude und Zuversicht, aber auch Zweifel und Klage, und schließlich Resignation und Verzweiflung, die in einer herzzerreißenden Tragödie enden.

Leon Tchakachow wurde (26) in Germersheim geboren. Nach dem Schulmusikstudium in Mainz studiert er derzeit Gesang bei Professor Thilo Dahlmann an der Hochschule Frankfurt. Der junge Bassbariton debütierte in der Spielzeit 2021/22 auf der großen Bühne der Oper Frankfurt als Nicola in Umberto Giordanos „Fedora“ sowie am Hessischen Staatstheater Wiesbaden als flandrischer Deputierter in „Don Carlo“.

Max Hampl (24) studiert derzeit in Dresden an der Hochschule für Musik in der Klavierklasse von Professorin Ute Pruggmayer-Philipp. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er mit fünf Jahren, später kamen die Instrumente Querflöte und Saxophon hinzu. Zudem absolvierte er das C-Studium in Kirchenmusik und Orgel während der Schulzeit. Neben Auftritten als Solist tritt Max Hampl als Orchesterpianist und Kammermusiker in Erscheinung.

Karten gibt’s ab 16 Uhr an der Abendkasse für 12 Euro. zg